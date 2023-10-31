內地PMI重新陷入萎縮，兼遜預期，國統局稱經濟恢復基礎仍有待鞏固，滬深股市終止五連升，港股、美期亦向下，港股三大指數見逾一周最大跌幅，日央行政策調整未如預期，日圓貶值刺激日股逆市上升。
恒指今早低開68點，高位跌68點，低位跌337點，高低波幅268點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為11.99%，下跌為36.07%，無升跌為51.92%。
恒指半日跌308點或1.77%，報17097點，大市成交金額457億元；國指跌109點或1.83%，報5850點。恒生科技指數收報3771點，跌2.16%。
藍籌股成交金額178.96億元，佔大市成交39.15%；科指成份股成交金額86.37億元，佔大市成交18.89%；國指成份股成交金額145.87億元，佔大市成交31.91%。
24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少8.92%，至81.22億元，佔大市成交17.74%。牛熊證成交金額35.61億元，減少1.56%；窩輪成交金額45.6億元，減少13.94%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。石藥（1093）、新奧（2688）、網易（9999）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，71隻下跌，3隻無升跌。新奧（2688）升2.48%，收報59.95元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.01%，收報4.51元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.85元，升2.58%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.15元，跌5.92%。
恒指跌穿10天線(17299.8點)。科指下試10天線(3743.81點)，失守20天線(3797.26點)。
北水南下合計淨流入15.06億元，較上日減少32.99%，連續第4日流入，累計流入83.92億元，對上一次連續4日淨流入是9月28日。南水北上合計淨流出66.82億元人民幣，較上日增加178.69%，連續第2日流出，累計流出90.79億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報46.85元，升1.41%。三一國際（0631）收報10.32元，跌0.58%。浙江滬杭甬（0576）收報5.86元，無升跌。廣南集團（1203）收報0.57元，無升跌。
百威亞太（1876）首三季少賺5.4%，第三季按年不變。收報15.04元，跌2.84%。
中國中鐵（0390）第三季盈利近78億人幣，按年倒退1.5%。收報3.7元，跌1.86%。
裕承科金（0279）研發出數碼港元即時結算交易方案。收報0.033元，升13.79%。
復星醫藥（2196）受新冠產品需求大減影響，第三季少賺逾四成。收報18.12元，跌2.69%。
民生銀行（1988）首三季盈利微跌0.6%，核心一級資本充足率9.05%。收報2.57元，升2.8%。
財險（2328）首三季賺194億人幣，倒退26%。收報8.94元，跌2.83%。
中國人保（1339）第三季盈利跌九成。收報2.55元，跌2.3%。
比亞迪（1211）第三季純利按年升逾八成至104億元人幣。收報237.2元，跌3.66%。
康希諾（6185）第三季虧損顯著收窄至1.43億人幣。收報24.5元，跌2.2%。
中鐵建（1186）第三季純利按年升近一成。收報4.53元，跌1.31%。
渤海銀行（9668）首9個月淨利潤約50億人幣。收報1.15元，跌0.86%。
中聯重科（1157）第三季度淨利潤按年大增近八成至8.15億人幣。收報4.09元，跌1.21%。
經濟日報（0423）發盈警，料中期轉蝕2000萬元。見52周低0.98元，收報0.98元，跌2%。
徽商銀行（3698）今年首9個月賺125億人幣，升7%。收報2.37元，無升跌。
GIC減持中國中免（1880）至5%以下。收報87.85元，跌1.95%。
中行（3988）第三季多賺3.3%，首三季多賺1.5%。收報2.72元，跌0.37%。
中石油（0857）第三季多賺21%。收報5.07元，跌1.74%。
中銀香港（2388）首三季多賺26%，淨息差按年擴36個基點。收報20.6元，無升跌。
比亞迪電子（0285）首三季多賺1.5倍。收報34.15元，跌5.92%。
破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見6.83元，收報6.44元，跌4.87%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050.7元，收報1050.7元，升0.09%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.84元，收報9.38元，跌3.4%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.25元，收報34.8元，跌4.13%；十月稻田（9676）創上市新高，見27.6元，收報27.6元，升0.36%；小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.14元，跌1.26%；和黃醫藥（0013）創52周高，見33.45元，收報31.8元，跌2%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升2.3%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.3元，收報0.26元，跌3.7%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.43元，收報0.395元，跌2.47%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.1元，收報1.02元，升15.91%；安領國際（1410）創52周高，見0.95元，收報0.91元，升2.25%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.14元，跌1.26%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.385元，收報0.395元，跌5.95%；金科服務（9666）低見7.88元，收報7.9元，跌2.35%；萬科（2202）低見7.2元，收報7.21元，跌5.01%；中駿集團（1966）低見0.168元，收報0.174元，跌3.87%；蔚來（9866）低見56.8元，收報56.85元，跌5.09%；鈞濠集團（0115）低見0.113元，收報0.113元，跌9.6%；慕詩國際（0130）低見0.14元，收報0.142元，無升跌；中薇金融（0245）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；實德環球（0487）低見0.062元，收報0.062元，跌3.13%；中國金融投資管理（0605）低見0.25元，收報0.36元，升26.32%。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.98元，收報0.98元，跌2%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.66元，收報0.68元，無升跌；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.199元，跌2.93%；保利協鑫（3800）低見1.16元，收報1.16元，跌4.92%；中國新經濟投資（0080）低見0.149元，收報0.149元，跌1.32%；瘋狂體育（0082）低見0.102元，收報0.108元，跌1.82%；國銳地產（0108）低見0.495元，收報0.5元，跌5.66%；天德地產（0266）低見2.59元，收報2.59元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，意馬國際（0585）收報2.26元，升41.25%；金石資本集團（1160）收報0.4元，升37.93%；普達特科技（0650）收報0.76元，升33.33%；中國金融投資管理（0605）創上市新低，見0.25元，收報0.36元，升26.32%；立高控股（8472）收報0.9元，升20%；５１信用卡（2051）收報0.105元，升19.32%；凱富善集團控股（8512）收報0.213元，升18.33%；中國供應鏈產業（3708）收報0.106元，升16.48%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.1元，收報1.02元，升15.91%。
下跌異動股，包括，滿地科技股份（1400）收報0.47元，跌28.79%；太和控股（0718）收報0.034元，跌24.44%；藥師幫（9885）收報35.4元，跌19.55%；中國蜀塔（8623）收報0.061元，跌17.57%；中國環保能源（0986）收報0.033元，跌17.5%；國瑞健康（2329）收報0.062元，跌17.33%；遊萊互動（2022）收報0.039元，跌15.22%；中木國際（1822）收報0.045元，跌15.09%；聖馬丁國際（0482）收報0.075元，跌14.77%；世紀陽光（0509）收報0.012元，跌14.29%；慕尚集團控股（1817）創上市新低，見1.15元，收報1.15元，跌13.53%。
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