名創優品集團副總裁兼海外事業部二部總經理塗寶燕表示，公司在2023財年期間之所以能取得出色表現，部分得益於其全球化戰略和品牌戰略升級。在最新財季公司收入和利潤也實現了新突破。這三家香港新店作為公司在香港直營市場新的起點，也是名創優品進擊全球超級品牌過程中的見證。

據新聞稿指，名創優品目前在香港的店鋪覆蓋香港島、九龍和新界東西部。作為名創優品亞洲重要的戰略性市場之一，以將軍澳門店爲新的開始，該品牌計劃希望未來幾年裏在香港門店數量達到百家。名創優品將會開設更多高勢能店、大面積店、以及IP主題店，如最近在亞太地區開設的三麗鷗限定主題和迪士尼彼思開心烘焙主題店，每年為消費者持續帶來驚喜，將其「開心哲學」的經營理念傳遞給香港市場。

據名創優品最新年報，截至2023年6月30日，該品牌全球營收為15.82億美元，按年增長14%，其中海外收入為5.217億美元，按年增長45%。本財年名創優品海外店鋪新增214家，達到2187家，全球門店總數達5791家。

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