恒指今早低開68點，高位跌68點，低位跌364點，高低波幅296點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.17%，下跌為41.6%，無升跌為38.21%。

恒指收市跌293點或1.69%，報17112點，大市成交金額846億元，較上日減少8.46%，是10月26日808.07億元成交後最少；國指跌98點或1.65%，報5861點。恒生科技指數收報3759點，跌2.47%。

藍籌股成交金額382.18億元，佔大市成交45.17%；科指成份股成交金額186.53億元，佔大市成交22.04%；國指成份股成交金額310.61億元，佔大市成交36.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.55%，至93.24億元，佔大市成交11.01%。牛熊證成交金額43.63億元，增加20.58%；窩輪成交金額49.6億元，減少6.39%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。工行（1398）、中國銀行（3988）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，71隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升2.14%，收報59.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.41%，收報65.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.45元，升0.7%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.6元，跌10.19%。

恒指跌穿10天線(17301.29點)。科指下試10天線(3742.62點)，跌穿20天線(3796.67點)。

北水南下合計淨流入19.35億元，較上日減少13.87%，連續第4日流入，累計流入88.22億元，對上一次連續4日淨流入是9月28日。南水北上合計淨流出47.53億元人民幣，較上日增加98.26%，連續第2日流出，累計流出71.51億元。

午後消息股表現

名創優品（9896）在港連開三店 計劃未來幾年港門店增至百家。收報51.3元，跌1.91%。

境內外部分債券交易異動 萬科（2202）：市場情緒波動所致。創上市新低，見7.2元，收報7.32元，跌3.56%。

美的置業集團（3990）今年首9個月錄淨利潤24億人幣。收報5.35元，跌2.37%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報47元，升1.73%。三一國際（0631）收報10.28元，跌0.96%。浙江滬杭甬（0576）收報5.89元，升0.51%。廣南集團（1203）收報0.57元，無升跌。

百威亞太（1876）首三季少賺5.4%，第三季按年不變。收報14.88元，跌3.88%。

中國中鐵（0390）第三季盈利近78億人幣，按年倒退1.5%。收報3.69元，跌2.12%。

裕承科金（0279）研發出數碼港元即時結算交易方案。收報0.029元，無升跌。

復星醫藥（2196）受新冠產品需求大減影響，第三季少賺逾四成。收報18.04元，跌3.11%。

民生銀行（1988）首三季盈利微跌0.6%，核心一級資本充足率9.05%。收報2.6元，升4%。

財險（2328）首三季賺194億人幣，倒退26%。收報8.94元，跌2.83%。

中國人保（1339）第三季盈利跌九成。收報2.58元，跌1.15%。

比亞迪（1211）第三季純利按年升逾八成至104億元人幣。收報237.4元，跌3.57%。

康希諾（6185）第三季虧損顯著收窄至1.43億人幣。收報24.75元，跌1.2%。

中鐵建（1186）第三季純利按年升近一成。收報4.51元，跌1.74%。

渤海銀行（9668）首9個月淨利潤約50億人幣。收報1.15元，跌0.86%。

中聯重科（1157）第三季度淨利潤按年大增近八成至8.15億人幣。收報4.06元，跌1.93%。

經濟日報（0423）發盈警，料中期轉蝕2000萬元。見52周低0.97元，收報0.98元，跌2%。

徽商銀行（3698）今年首9個月賺125億人幣，升7%。收報2.36元，跌0.42%。

GIC減持中國中免（1880）至5%以下。收報88.35元，跌1.4%。

中行（3988）第三季多賺3.3%，首三季多賺1.5%。收報2.74元，升0.37%。

中石油（0857）第三季多賺21%。收報5.1元，跌1.16%。

中銀香港（2388）首三季多賺26%，淨息差按年擴36個基點。收報20.7元，升0.49%。

比亞迪電子（0285）首三季多賺1.5倍。收報32.6元，跌10.19%。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見6.87元，收報6.6元，跌2.51%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.6元，收報1.56元，升4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8560元，收報8560元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050.7元，收報1050.7元，升0.09%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見538.2元，收報538.2元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1017.5元，收報1017.5元，升0.04%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.84元，收報9.15元，跌5.77%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.25元，收報35元，跌3.58%；十月稻田（9676）創上市新高，見27.95元，收報27.95元，升1.64%；小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.02元，跌2.09%；和黃醫藥（0013）創52周高，見33.45元，收報31.4元，跌3.24%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.9元，收報0.9元，升3.45%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.3元，收報0.255元，跌5.56%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.43元，收報0.405元，無升跌；環球實業科技（1026）創52周高，見0.199元，收報0.19元，升2.15%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.1元，收報0.91元，升3.41%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.02元，跌2.09%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.385元，收報0.395元，跌5.95%；金科服務（9666）低見7.66元，收報7.81元，跌3.46%；萬科（2202）低見7.2元，收報7.32元，跌3.56%；中駿集團（1966）低見0.168元，收報0.174元，跌3.87%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；蔚來（9866）低見56.5元，收報57.9元，跌3.34%；鈞濠集團（0115）低見0.113元，收報0.113元，跌9.6%；慕詩國際（0130）低見0.14元，收報0.141元，跌0.7%；中薇金融（0245）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.08元，收報0.084元，跌2.33%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見8.2元，收報8.5元，跌1.39%；經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.98元，跌2%；1957 & Co.（8495）低見0.223元，收報0.223元，跌0.45%；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.8元，跌3.61%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.66元，收報0.68元，無升跌；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.52元，升4%；歐化（1711）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.197元，跌3.9%；洛陽玻璃（1108）低見3.88元，收報3.92元，跌4.39%。

異動股

上升異動股，包括，星光文化（1159）收報0.375元，升33.93%；MBV INTL（1957）收報0.99元，升32%；普達特科技（0650）收報0.75元，升31.58%；意馬國際（0585）收報2.09元，升30.63%；博駿教育（1758）收報0.084元，升29.23%；夢東方（0593）收報1.75元，升26.81%；朝威控股（8059）收報0.019元，升26.67%；弘和仁愛醫療（3869）收報8.8元，升25.71%；立高控股（8472）收報0.94元，升25.33%；HOME CONTROL（1747）收報0.345元，升23.21%；紫荊國際金融（8340）收報0.188元，升22.88%。

下跌異動股，包括，藥師幫（9885）收報25.75元，跌41.48%；核心經濟投資（0339）收報0.21元，跌35.38%；毅德國際（1396）收報0.188元，跌34.04%；滿地科技股份（1400）收報0.455元，跌31.06%；太和控股（0718）收報0.034元，跌24.44%；盈滙企業控股（2195）收報0.185元，跌21.28%；盛洋投資（0174）收報0.265元，跌20.9%；中木國際（1822）收報0.042元，跌20.75%；中國興業控股（0132）收報0.102元，跌20.31%；首創鉅大（1329）收報0.66元，跌19.51%。

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