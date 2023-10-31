moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%

內地PMI遜預期兼跌穿50，引發市場對內地經濟前景的憂慮，滬深兩市終止5連升，港股亦於數據公布後，跌幅擴大至一周最多，南水亦連續第2日流出，金額47.5億元，是一周最多。市場觀望聯儲局周四議息結果，市場不認為會加息，美債息回落。日本央行貨幣政策調整不似預期，日圓貶值，日股上升。盈富（2800）為成交金額最多目標，達46.05億元。

恒指今早低開68點，高位跌68點，低位跌364點，高低波幅296點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.17%，下跌為41.6%，無升跌為38.21%。

恒指收市跌293點或1.69%，報17112點，大市成交金額846億元，較上日減少8.46%，是10月26日808.07億元成交後最少；國指跌98點或1.65%，報5861點。恒生科技指數收報3759點，跌2.47%。

藍籌股成交金額382.18億元，佔大市成交45.17%；科指成份股成交金額186.53億元，佔大市成交22.04%；國指成份股成交金額310.61億元，佔大市成交36.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.55%，至93.24億元，佔大市成交11.01%。牛熊證成交金額43.63億元，增加20.58%；窩輪成交金額49.6億元，減少6.39%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。工行（1398）、中國銀行（3988）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，71隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升2.14%，收報59.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.41%，收報65.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.45元，升0.7%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.6元，跌10.19%。

恒指跌穿10天線(17301.29點)。科指下試10天線(3742.62點)，跌穿20天線(3796.67點)。

北水南下合計淨流入19.35億元，較上日減少13.87%，連續第4日流入，累計流入88.22億元，對上一次連續4日淨流入是9月28日。南水北上合計淨流出47.53億元人民幣，較上日增加98.26%，連續第2日流出，累計流出71.51億元。

午後消息股表現

名創優品（9896）在港連開三店 計劃未來幾年港門店增至百家。收報51.3元，跌1.91%。

境內外部分債券交易異動 萬科（2202）：市場情緒波動所致。創上市新低，見7.2元，收報7.32元，跌3.56%。

美的置業集團（3990）今年首9個月錄淨利潤24億人幣。收報5.35元，跌2.37%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，普拉達（1913）收報47元，升1.73%。三一國際（0631）收報10.28元，跌0.96%。浙江滬杭甬（0576）收報5.89元，升0.51%。廣南集團（1203）收報0.57元，無升跌。

百威亞太（1876）首三季少賺5.4%，第三季按年不變。收報14.88元，跌3.88%。

中國中鐵（0390）第三季盈利近78億人幣，按年倒退1.5%。收報3.69元，跌2.12%。

裕承科金（0279）研發出數碼港元即時結算交易方案。收報0.029元，無升跌。

復星醫藥（2196）受新冠產品需求大減影響，第三季少賺逾四成。收報18.04元，跌3.11%。

民生銀行（1988）首三季盈利微跌0.6%，核心一級資本充足率9.05%。收報2.6元，升4%。

財險（2328）首三季賺194億人幣，倒退26%。收報8.94元，跌2.83%。

中國人保（1339）第三季盈利跌九成。收報2.58元，跌1.15%。

比亞迪（1211）第三季純利按年升逾八成至104億元人幣。收報237.4元，跌3.57%。

康希諾（6185）第三季虧損顯著收窄至1.43億人幣。收報24.75元，跌1.2%。

中鐵建（1186）第三季純利按年升近一成。收報4.51元，跌1.74%。

渤海銀行（9668）首9個月淨利潤約50億人幣。收報1.15元，跌0.86%。

中聯重科（1157）第三季度淨利潤按年大增近八成至8.15億人幣。收報4.06元，跌1.93%。

經濟日報（0423）發盈警，料中期轉蝕2000萬元。見52周低0.97元，收報0.98元，跌2%。

徽商銀行（3698）今年首9個月賺125億人幣，升7%。收報2.36元，跌0.42%。

GIC減持中國中免（1880）至5%以下。收報88.35元，跌1.4%。

中行（3988）第三季多賺3.3%，首三季多賺1.5%。收報2.74元，升0.37%。

中石油（0857）第三季多賺21%。收報5.1元，跌1.16%。

中銀香港（2388）首三季多賺26%，淨息差按年擴36個基點。收報20.7元，升0.49%。

比亞迪電子（0285）首三季多賺1.5倍。收報32.6元，跌10.19%。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見6.87元，收報6.6元，跌2.51%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.6元，收報1.56元，升4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8560元，收報8560元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050.7元，收報1050.7元，升0.09%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見538.2元，收報538.2元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1017.5元，收報1017.5元，升0.04%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.84元，收報9.15元，跌5.77%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.25元，收報35元，跌3.58%；十月稻田（9676）創上市新高，見27.95元，收報27.95元，升1.64%；小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.02元，跌2.09%；和黃醫藥（0013）創52周高，見33.45元，收報31.4元，跌3.24%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.9元，收報0.9元，升3.45%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.3元，收報0.255元，跌5.56%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.43元，收報0.405元，無升跌；環球實業科技（1026）創52周高，見0.199元，收報0.19元，升2.15%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.1元，收報0.91元，升3.41%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.4元，收報14.02元，跌2.09%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.385元，收報0.395元，跌5.95%；金科服務（9666）低見7.66元，收報7.81元，跌3.46%；萬科（2202）低見7.2元，收報7.32元，跌3.56%；中駿集團（1966）低見0.168元，收報0.174元，跌3.87%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；蔚來（9866）低見56.5元，收報57.9元，跌3.34%；鈞濠集團（0115）低見0.113元，收報0.113元，跌9.6%；慕詩國際（0130）低見0.14元，收報0.141元，跌0.7%；中薇金融（0245）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.08元，收報0.084元，跌2.33%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見8.2元，收報8.5元，跌1.39%；經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.98元，跌2%；1957 & Co.（8495）低見0.223元，收報0.223元，跌0.45%；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.8元，跌3.61%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.66元，收報0.68元，無升跌；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.52元，升4%；歐化（1711）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.197元，跌3.9%；洛陽玻璃（1108）低見3.88元，收報3.92元，跌4.39%。

異動股

上升異動股，包括，星光文化（1159）收報0.375元，升33.93%；MBV INTL（1957）收報0.99元，升32%；普達特科技（0650）收報0.75元，升31.58%；意馬國際（0585）收報2.09元，升30.63%；博駿教育（1758）收報0.084元，升29.23%；夢東方（0593）收報1.75元，升26.81%；朝威控股（8059）收報0.019元，升26.67%；弘和仁愛醫療（3869）收報8.8元，升25.71%；立高控股（8472）收報0.94元，升25.33%；HOME CONTROL（1747）收報0.345元，升23.21%；紫荊國際金融（8340）收報0.188元，升22.88%。

下跌異動股，包括，藥師幫（9885）收報25.75元，跌41.48%；核心經濟投資（0339）收報0.21元，跌35.38%；毅德國際（1396）收報0.188元，跌34.04%；滿地科技股份（1400）收報0.455元，跌31.06%；太和控股（0718）收報0.034元，跌24.44%；盈滙企業控股（2195）收報0.185元，跌21.28%；盛洋投資（0174）收報0.265元，跌20.9%；中木國際（1822）收報0.042元，跌20.75%；中國興業控股（0132）收報0.102元，跌20.31%；首創鉅大（1329）收報0.66元，跌19.51%。

其他報道

世界黃金協會：內地對黃金需求於年底前仍強勁

日央行長：將繼續實施貨幣寬鬆

沙特與也門胡塞衝突 4死 沙特軍隊進入高度戒備狀態

名創優品在港連開三店  計劃未來幾年港門店增至百家

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下試低位 宜採取高估策略

半日沽空金額增5% 盈富沽空減少25%

境內外部分債券交易異動 萬科：市場情緒波動所致

美的置業集團今年首9個月錄淨利潤24億人幣

內地PMI遜預期 恒指半日跌308點 失守10天線 科指跌2%