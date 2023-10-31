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恒大危機︱恒大歌舞團陷輿論風波 團長白珊珊拍片澄清兼報公安

自恒大（3333）創辦人許家印被控制後，內媒不斷爆出黑材料，當中由許家印一手打做的「恒大歌舞團」亦深陷輿論漩渦。團長白珊珊日前發布影片，澄清自己只是普通舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。

白珊珊表示，面對無數網絡造謠，「我相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊」。她又指，原本不打算回應，但因謠言愈來愈沒有底線，已向公安機關報案。

白珊珊在影片中指出，各項矛頭都在指向自己，無數的騷擾資訊和電話鋪天蓋地地襲來。自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。對於網民議論的房、車、工資，「都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。」她又強調，舞蹈是其一生的夢想，自己的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的。

由於恒大民族歌舞團的團員位位都是年輕貌美的女性，令外界質疑團員並非單純是表演者，而是被恒大利用「解決」公關危機。曾有內媒報道，白珊珊曾出現在許家印的豪宅，令人質疑兩人關係。

據報，恒大民族歌舞團自成立以來，曾參加大陸中宣部、文化部、公安部、中國文聯、中央電視台及各地方電視台的重要演出，曾連續四年登上央視春晚的舞台，亦經常遠赴海外做國際交流。

內媒報道，恒大民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件，而且還要是名校畢業的民族舞學生，才較易獲得聘請入團。

 

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