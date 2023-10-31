是次合作亦同時標誌著美國運通及作為香港商用物業發展商置地公司之間獨特的策略性夥伴關係，體現雙方致力為客戶提供極致尊尚體驗的承諾，以及視中環為國際級購物和商業核心的共同理念。

置地公司首席商場業務總監李國榮表示，很高興與美國運通共同推出這一項創新性的合作計劃。是次合作把置地廣塲進一步打造成為頂尖的旅遊、購物和餐飲勝地，除了為客戶帶來無與倫比的尊享體驗外，更進一步鞏固香港作為亞洲國際都會的地位。

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示，公司一直致力為卡會員開創嶄新的體驗。隨著訪港的旅客人數持續上升，以及高端客戶群的消費不斷增長，美國運通與置地公司的合作可謂適逢其時。

其他報道

世界黃金協會：內地對黃金需求於年底前仍強勁

日央行長：將繼續實施貨幣寬鬆

沙特與也門胡塞衝突 4死 沙特軍隊進入高度戒備狀態

名創優品在港連開三店 計劃未來幾年港門店增至百家

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下試低位 宜採取高估策略

半日沽空金額增5% 盈富沽空減少25%

境內外部分債券交易異動 萬科：市場情緒波動所致

美的置業集團今年首9個月錄淨利潤24億人幣

內地PMI遜預期 恒指半日跌308點 失守10天線 科指跌2%

日本央行利率計劃調整遜預期 日圓貶值曾穿150 兌港元見近三周最弱

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息升13點子

陳茂波：港短期內推亞洲首隻投資於沙特阿拉伯ETF

夜繽紛︱調查：逾九成受訪食肆無延長營業時間 對夜經濟措施持觀望態度

UAW號召2028年發動新的大規模勞工運動

加拿大禁政府移動設備使用 WeChat 和卡巴斯基軟件

傳iPhone 16旗艦款鏡頭將搭載更高階模造玻璃 手機更輕薄

金管局本月第四度以貼現窗向銀行提供貸款

三星第三季表現遠勝預期 記憶體需求將回升 智能電話需求反彈

特斯拉跌穿200美元 馬斯克財富在9個交易日減少410億美元

蘋果新MacBook Pro、iMac 搭載自研3納米製程M3處理器

內地10月制造業PMI跌穿50 遜預期 見3個月低 持續恢復基礎仍需鞏固

恒指低開68點 下試10天線 科指跌0.6% 聯想跌4%

港股ADR跌101點 夜期低水13點 普拉達等業績

百威亞太首三季少賺5.4% 第三季按年不變