置地公司與美國運通今日宣佈，展開策略性合作關係，讓美國運通最高端的卡會員可於置地廣塲專享豪華禮遇，當中包括一系列涵蓋奢華時尚、鐘錶珠寶、藝術與生活品味，以及環球美饌等範疇尊尚體驗活動。此外，卡會員亦可透過置地公司「BESPOKE 雋環」禮遇計劃及其尊尚設施，盡享優越體驗。
是次合作亦同時標誌著美國運通及作為香港商用物業發展商置地公司之間獨特的策略性夥伴關係，體現雙方致力為客戶提供極致尊尚體驗的承諾，以及視中環為國際級購物和商業核心的共同理念。
置地公司首席商場業務總監李國榮表示，很高興與美國運通共同推出這一項創新性的合作計劃。是次合作把置地廣塲進一步打造成為頂尖的旅遊、購物和餐飲勝地，除了為客戶帶來無與倫比的尊享體驗外，更進一步鞏固香港作為亞洲國際都會的地位。
美國運通亞洲地區主管劉偉德表示，公司一直致力為卡會員開創嶄新的體驗。隨著訪港的旅客人數持續上升，以及高端客戶群的消費不斷增長，美國運通與置地公司的合作可謂適逢其時。
其他報道
內地PMI遜預期 恒指半日跌308點 失守10天線 科指跌2%
日本央行利率計劃調整遜預期 日圓貶值曾穿150 兌港元見近三周最弱
夜繽紛︱調查：逾九成受訪食肆無延長營業時間 對夜經濟措施持觀望態度
傳iPhone 16旗艦款鏡頭將搭載更高階模造玻璃 手機更輕薄
特斯拉跌穿200美元 馬斯克財富在9個交易日減少410億美元
蘋果新MacBook Pro、iMac 搭載自研3納米製程M3處理器
內地10月制造業PMI跌穿50 遜預期 見3個月低 持續恢復基礎仍需鞏固