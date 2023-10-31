moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

本港GDP連續第三季增長 第三季增4.1% 遜預期 但創7季新高

政府統計處公布GDP預先估計數字，本港GDP連續第三季增長，第三季GDP按年增4.1%，低過預期的5.2%，但是屬於2021年12月後新高，當季報4.7點。按季比較方面，則轉為正增長，增0.1%，同樣低過預期，預期為增1.5%，而今年第一季按季增幅5.4%。持續擴張主要是由於內部需求及服務貿易均進一步改善。

統計處表示，私人消費開支繼第二季上升7.7%後，在第三季與上年同期比較實質上升6.5%。政府消費開支，在第三季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第二季的跌幅為9.8%。本地固定資本形成總額在第三季與上年同期比較實質上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。

貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季15.1%的跌幅有所收窄。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第三季實質下跌6.0%，而第二季的跌幅為15.8%。

服務輸出在第三季與上年同期比較實質上升24.0%，而第二季的升幅為22.8%。服務輸入繼第二季上升25.4%後，在第三季實質上升28.5%。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在第三季繼續恢復。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。

按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

其他報道

三一國際第三季多賺46% 首三季盈利升37%

恒大危機︱恒大歌舞團陷輿論風波 團長白珊珊拍片澄清兼報公安

恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%

世界黃金協會：內地對黃金需求於年底前仍強勁

置地公司與美國運通展開策略性合作

日央行長：將繼續實施貨幣寬鬆

沙特與也門胡塞衝突 4死 沙特軍隊進入高度戒備狀態

名創優品在港連開三店  計劃未來幾年港門店增至百家