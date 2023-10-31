政府統計處公布GDP預先估計數字，本港GDP連續第三季增長，第三季GDP按年增4.1%，低過預期的5.2%，但是屬於2021年12月後新高，當季報4.7點。按季比較方面，則轉為正增長，增0.1%，同樣低過預期，預期為增1.5%，而今年第一季按季增幅5.4%。持續擴張主要是由於內部需求及服務貿易均進一步改善。
統計處表示，私人消費開支繼第二季上升7.7%後，在第三季與上年同期比較實質上升6.5%。政府消費開支，在第三季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第二季的跌幅為9.8%。本地固定資本形成總額在第三季與上年同期比較實質上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。
貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季15.1%的跌幅有所收窄。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第三季實質下跌6.0%，而第二季的跌幅為15.8%。
服務輸出在第三季與上年同期比較實質上升24.0%，而第二季的升幅為22.8%。服務輸入繼第二季上升25.4%後，在第三季實質上升28.5%。
政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在第三季繼續恢復。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。
按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。
展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。
恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%