統計處表示，私人消費開支繼第二季上升7.7%後，在第三季與上年同期比較實質上升6.5%。政府消費開支，在第三季與上年同期比較錄得4.5%的實質跌幅，而第二季的跌幅為9.8%。本地固定資本形成總額在第三季與上年同期比較實質上升18.2%，而第二季則下跌0.5%。

貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季15.1%的跌幅有所收窄。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第三季實質下跌6.0%，而第二季的跌幅為15.8%。

服務輸出在第三季與上年同期比較實質上升24.0%，而第二季的升幅為22.8%。服務輸入繼第二季上升25.4%後，在第三季實質上升28.5%。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在第三季繼續恢復。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。

按主要開支組成部分分析，由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

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