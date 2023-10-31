周大福（1929）發布《2023珠寶趨勢調查報告》，結果發現雖然宏觀經濟環境不斷變化，中國珠寶行業前景樂觀，新世代消費者依然喜愛天然鑽石和足金首飾，認為鑽石和黄金產品具有投資保值價值和吸引力。
調查發現，61%受訪者表示日常會佩戴足金珠寶首飾；91%受訪者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾；74%的中國內地及香港消費者認為天然鑽石的價值高於人工培育鑽石（LGD）。此外，51%消費者傾向選擇購買天然鑽石首飾；61%亦認為天然鑽石首飾適合日常佩戴。
周大福首席品牌官陳義邦表示，集團正進行雙11推廣活動，了解市場需求後，明年計劃提升品牌，包括店舖、產品設計等方面，希望取得年輕客戶的認同。此外，集團亦會傾向推出具故事性、文化概念的產品，以吸引年輕消費者。
集團委託獨立第三方跨國市場研究機構益普索（IPSOS）進行調查，於內地和香港507個城市共有5000名年齡由18至40歲的年輕消費者參與網上問卷調查。訪問日期為2023年8月23日至9月5日，其中4850名受訪者來自內地一至四線城市，150名受訪者則來自香港。參與調查消費者需在過去24個月曾購買、或有意慾在未來12個月內購買純金、鑽石或翡翠玉石珠寶的消費者。
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