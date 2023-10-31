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澳門金管局：重新訂定《金融體系法律制度》明生效設有限制業務銀行牌

為配合澳門特別行政區發展現代金融業，澳門金融管理局指，當地已於7月31日獲立法會細則性通過重新訂定了的《金融體系法律制度》，該套法律制度將於明日起正式生效。該局指，新的法律制度，將引入「有限制業務銀行」牌照，並且增加銀行牌照制度的靈活性，同時就金融科技項目的試行設立臨時許可制度。

在此之外，該套法律制度亦會根據銀行監管的國際準則，調整信用機構的謹慎規則；提升信用機構管理機關及監察機關的適當資格要求及責任，強化信用機構的有效管治。同時亦簡化債券公開發行程序，由原本的審批制改為註冊制，以配合債券市場發展。有關重訂，也加強對非法金融活動的處罰，當中提高未經許可接受公眾存款或其他應償還款項罪行的刑罰，及增設法人的刑事責任。

該局指，隨着新法律制度的實施，將有助優化當地金融市場的營運環境，為澳門金融業奠定穩健的發展基礎；同時貫徹國際監管準則，加強金融業的抗風險能力。該局又指，隨著通過重新訂定的《金融體系法律制度》，《保險中介業務法》已納入2023年特區政府法律提案項目。金管局將緊接跟進制訂涵蓋債券市場的《證券法》、修訂《規範投資基金及投資基金管理公司之設立及運作》，以及檢討私人退休基金法律制度的工作，進一步強化債券市場和財富管理業務的法律保障。

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