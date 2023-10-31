金管局公布9月住宅按揭統計調查結果。月內新申請貸款個案較八月份按月增加2%至8,787宗。
9月新批出的按揭貸款額較8月份減少28.4%至255億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少32.1%至32億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少35.4%至93億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少21.2%至130億元。
9月份新取用按揭貸款額較8月份減少3.9%至201億元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的95.4%下降至9月份的94.1%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的1.5%上升至9月份的1.7%。
9月底未償還按揭貸款總額按月增加0.1%至18,568億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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