9月新批出的按揭貸款額較8月份減少28.4%至255億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少32.1%至32億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少35.4%至93億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少21.2%至130億元。

9月份新取用按揭貸款額較8月份減少3.9%至201億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的95.4%下降至9月份的94.1%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的1.5%上升至9月份的1.7%。

9月底未償還按揭貸款總額按月增加0.1%至18,568億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。

其他報道

本港GDP連續第三季增長 第三季增4.1% 遜預期 但創7季新高

三一國際第三季多賺46% 首三季盈利升37%

恒大危機︱恒大歌舞團陷輿論風波 團長白珊珊拍片澄清兼報公安

恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%

世界黃金協會：內地對黃金需求於年底前仍強勁

置地公司與美國運通展開策略性合作

日央行長：將繼續實施貨幣寬鬆

沙特與也門胡塞衝突 4死 沙特軍隊進入高度戒備狀態

名創優品在港連開三店 計劃未來幾年港門店增至百家

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下試低位 宜採取高估策略

半日沽空金額增5% 盈富沽空減少25%

境內外部分債券交易異動 萬科：市場情緒波動所致

美的置業集團今年首9個月錄淨利潤24億人幣

內地PMI遜預期 恒指半日跌308點 失守10天線 科指跌2%

日本央行利率計劃調整遜預期 日圓貶值曾穿150 兌港元見近三周最弱

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息升13點子

陳茂波：港短期內推亞洲首隻投資於沙特阿拉伯ETF

夜繽紛︱調查：逾九成受訪食肆無延長營業時間 對夜經濟措施持觀望態度

UAW號召2028年發動新的大規模勞工運動

加拿大禁政府移動設備使用 WeChat 和卡巴斯基軟件