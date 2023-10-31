諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）公布《2023「雙十一」年度調查報告》，今年「雙十一」仍是中國規模最大的購物節。隨著消費者信心明顯回升，46%受訪者表示今年的支出較去年將有所增加，預期總支出將較去年增加18%。此外，62%的受訪者表示今年將至少消費3,000元人民幣，較去年增加11個百分點。
調查顯示，消費者預期增加消費日用品（42%），以及服裝、時尚和配飾（44%）、美容和個人護理產品（42%）、生活和家居用品（40%）等較高端的品類；奢侈品的購買意向下降幅度最大（20%）。
艾睿鉑合夥人兼大中華區消費與零售業務負責人羅堅舜（Britton Russell）指，今年是疫情後第一個消費回歸「正常」的雙十一，消費者的消費情緒和預算都非常強勁，總支出將比去年增加18%，幾乎是2021年至2022年增幅的三倍。
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