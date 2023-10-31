大酒店（0045）公布，委任Keith James Robertson為執行董事及財務總裁，生效日期有待確定，但預期不遲於2024年2月29日。
現年56歲的Robertson 於審計、財務控制、企業融資、項目融資、國際稅務規劃、法定報告、併購及投資者關係方面擁有逾 30 年的全面財務經驗。他於2021年加入Destinations Development Company 擔任財務總裁，該公司為沙特阿拉伯公共投資基金的附屬公司。
在此之前，他在阿拉伯聯合酋長國杜拜 Kingdom Hotel Investments 出任高層職位，並曾為執行副總裁、財務總裁及併購部門主管。在此之前，他亦曾出任瑞士日內瓦凱賓斯基酒店的全球財務高級副總裁，亦曾在不同國家的德勤、安永及 HLB Kidsons 等專業會計及審計公司任職。
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