金管局向銀行發出通函，公布新加強電子銀行措施打擊詐騙。措施包括，當發現客戶賬戶有異常活動或可疑交易，會要求客戶進行突擊身分認證，或在雙重認證以外多加一重認證，以確保賬戶並非由他人操作等。
新措施亦提升客戶監控戶口能力，包括網上銀行賬戶不能同一時間在多於一個裝置登入、銀行應向客戶通知戶口異常活動，如地點變更、新裝置綁定或登入等，並要求低銀行預設跨境轉賬限額，及後由客戶自行設定。當局亦要求銀行提供便捷暫停電子銀行賬戶的方法，例如可透過專屬熱線和電子平台即時暫停賬戶。
金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，當局新措施屬防患未然，當客戶一旦受騙，銀行可以更有效地抵擋騙徒騙取客戶存款。銀行需要在系統作出準備，預期新措施會在4至5個月後推行。他指出，騙徒操控客戶賬戶後會有一些可疑活動，如從海外以另一手機同時登入，或會將資金轉至海外戶口，新措施可令未授權交易更易被發現，也更難被執行。
突擊身分認證以一次性密碼、手機生物認證、回電至銀行等現有認證方式進行，港人在外旅行時，如在當地登入網上銀行轉賬或信用卡簽賬，也在異常活動範圍以內。陳景宏指措施雖然會增加銀行客戶不便，但需要與銀行保安作出平衡。助理總裁（銀行操守）區毓麟補充，認證只針對有可疑的交易，並非每次都會進行，可以減少對客戶影響，提升信心保障。
其他報道
大酒店委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁
澳門金管局：重新訂定《金融體系法律制度》明生效設有限制業務銀行牌
金管局：9月新申請樓按宗數按月增2% 新批按揭貸款額少28.4%
港第三季負資產按揭宗數飈2.3倍至逾1.1萬宗 創今年單季新高
本港GDP連續第三季增長 第三季增4.1% 遜預期 但創7季新高
恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%