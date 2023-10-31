新措施亦提升客戶監控戶口能力，包括網上銀行賬戶不能同一時間在多於一個裝置登入、銀行應向客戶通知戶口異常活動，如地點變更、新裝置綁定或登入等，並要求低銀行預設跨境轉賬限額，及後由客戶自行設定。當局亦要求銀行提供便捷暫停電子銀行賬戶的方法，例如可透過專屬熱線和電子平台即時暫停賬戶。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，當局新措施屬防患未然，當客戶一旦受騙，銀行可以更有效地抵擋騙徒騙取客戶存款。銀行需要在系統作出準備，預期新措施會在4至5個月後推行。他指出，騙徒操控客戶賬戶後會有一些可疑活動，如從海外以另一手機同時登入，或會將資金轉至海外戶口，新措施可令未授權交易更易被發現，也更難被執行。

突擊身分認證以一次性密碼、手機生物認證、回電至銀行等現有認證方式進行，港人在外旅行時，如在當地登入網上銀行轉賬或信用卡簽賬，也在異常活動範圍以內。陳景宏指措施雖然會增加銀行客戶不便，但需要與銀行保安作出平衡。助理總裁（銀行操守）區毓麟補充，認證只針對有可疑的交易，並非每次都會進行，可以減少對客戶影響，提升信心保障。

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