澳門財政局向立法會並待審議的《2022年度預算執行情況報告-總賬目》資料顯示，當地最初預算及經核准預算的2022年度之博彩中介人佣金稅項原本為4300萬元（澳門元、下同），不過經過全年營運，最終去年只錄得博彩中介人佣金稅項只有350.1萬元，按年大減91.86%，更比2021年全年錄得的4653.7萬元，按年大減92.48%。澳門財政局指出，博彩中介人佣金稅項大減，與當地的娛樂場貴賓廳業務調整的影響有關。