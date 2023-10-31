創維集團（0751）公布，集團旗下的投資部門「創維投資管理」及「創維科技咨詢」於今日（10月31日）已與安徽省財政廳及合肥市財政局旗下的「安徽省新一代」、六安市金安區財政局旗下的「安徽金安」、彭友持股62.27%的「安徽芯瑞達」等訂立有限合夥協議，創維將認繳岀資4億元人民幣（下同），佔當前基金資本承擔的40%。
基金的投資方向，主要投資於以聚焦集成電路、新型顯示、智能終端、工業互聯網、第五及第六代無線通訊技術（5G及6G）、空天信息、雲計算和大數據、軟件及信息技術服務、量子科技及其材料、設備等上下游產業鏈為主的新一代信息技術產業型企業。基金成立後，其績效將計入創維的帳目。
創維指，創維創業投資和創維投資管理近年來累積了豐富的股權投資和投資基金管理經驗及取得了良好的投資業績，為集團和基金投資者創造良好的財務回報。
集團成立基金促使集團發揮其在新一代信息技術產業的資源優勢，以及透過前瞻性視野和策略性投資規劃、基金於相關優質科技型企業的投資，使集團能夠培育有利於鞏固集團在信息技術產業的領先地位，促進集團多元化及投資專業化，進而為公司及其股東帶來整體回報。集團亦可適時調整其於基金的股權比例。
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