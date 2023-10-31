基金的投資方向，主要投資於以聚焦集成電路、新型顯示、智能終端、工業互聯網、第五及第六代無線通訊技術（5G及6G）、空天信息、雲計算和大數據、軟件及信息技術服務、量子科技及其材料、設備等上下游產業鏈為主的新一代信息技術產業型企業。基金成立後，其績效將計入創維的帳目。

創維指，創維創業投資和創維投資管理近年來累積了豐富的股權投資和投資基金管理經驗及取得了良好的投資業績，為集團和基金投資者創造良好的財務回報。

集團成立基金促使集團發揮其在新一代信息技術產業的資源優勢，以及透過前瞻性視野和策略性投資規劃、基金於相關優質科技型企業的投資，使集團能夠培育有利於鞏固集團在信息技術產業的領先地位，促進集團多元化及投資專業化，進而為公司及其股東帶來整體回報。集團亦可適時調整其於基金的股權比例。

其他報道

大酒店委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁

澳門在建及設計中酒店房客房供應4445間待出籠

股神巴菲特旗下巴郡 減持比亞迪 持股跌穿8%

調查：46%受訪者料今年雙十一支出有所增加

政府本財年首6個月財赤1777億元

澳門金管局：重新訂定《金融體系法律制度》明生效設有限制業務銀行牌

周大福：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾

金管局：9月新申請樓按宗數按月增2% 新批按揭貸款額少28.4%

全日沽空金額增2% 盈富沽空增19% 比率48%

港第三季負資產按揭宗數飈2.3倍至逾1.1萬宗 創今年單季新高

本港GDP連續第三季增長 第三季增4.1% 遜預期 但創7季新高

三一國際第三季多賺46% 首三季盈利升37%

恒大危機︱恒大歌舞團陷輿論風波 團長白珊珊拍片澄清兼報公安

恒指收市跌293點 盈富成交最多 北水流入減13% 科指跌2.4%