香港金融科技周2023「大灣區日（GBA Day）」今日於深圳舉行，ZA Bank替任行政總裁吳忠豪表示，國慶假期（10月1至3日）期間，香港用戶以ZA Card在內地日均消費已超越9月整體水平，總交易金額增加27%，交易次數亦錄得42%增長。
他又稱，今年暑假開始起，年輕用戶已成為北上消費的新力軍，近4 成消費來自18至25歲用戶，而35歲或以下用戶的消費佔比更高達7成；流動支付方式亦較受用戶歡迎，佔內地消費總交易金額的75%。
他表示，隨著大灣區加強融合，香港和內地居民的往來頻繁，帶動跨境消費等金融服務的需求上升，香港金融機構應該持續關注相關政策以及用戶的行為趨勢，把握兩地互聯互通帶來的龐大發展機遇。ZA Bank 未來會圍繞用戶的需求，繼續以「一站式數碼金融平台」立足香港、放眼灣區。
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