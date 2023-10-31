該會邀請各界因應當中的《股份登記機構操守準則》（將更名為《核准證券登記機構操守準則》）及《電子公開發售指引》的建議修訂，發表意見。這些修訂涉及在無紙證券市場環境下，對核准證券登記機構的監管。

建議的《核准證券登記機構守則》以證監會現行的《股份登記機構操守準則》作為基礎，並對《核准證券登記機構規則》下的規定加以補充，以及進一步闡釋核准證券登記機構應達到的標準和應採取的做法。當中建議引入3項新的一般原則，包括將核准證券登記機構的職能外判予服務提供者時，確保對外判工作保持充分的監督和監控；並規範核准證券登記機構的電腦系統及設施應達到的標準，提倡有關機構使用經認證訊息；同時須向發行人客戶及登記持有人披露資料。

在引入新原則同時，在實體運作上，該會指，因應電子認購新股的操作與過往有變，容許核准證券登記機構在提供電子認購服務時，將不必再與證券經紀合作。該會又指，證券登記公司總會在法例下將不再具有正式的角色，因此他們建議從守則中移除對證券登記公司總會的提述，然而建議規定核准證券登記機構必須成為證券登記公司總會的成員並保留有關成員身分。同時，該會建議對無紙證券市場環境下的印花稅安排，作進一步修改，容許核准證券登記機構可利用現行電子印花安排，利便加蓋印花及收取印花稅的流程。因此，該會配合這個情況作進一步修訂。

是次諮詢乃證監會為實施無紙證券市場，而於今年3月進行建議附屬法例諮詢後展開的相關工作。書面意見不遲於12月15日星期五可向該會提交，提交方式可經該會網站、電郵、郵寄或傳真的方式進行。

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