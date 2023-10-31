內地兩大社交平台微信及抖音今日齊宣布實名信息展示公告。騰訊（0700）旗下微信公告指，將分批次分階段引導「粉絲」數量50萬以上的「自媒體」帳戶，對外展示實名信息，近期將首先引導100萬粉絲以上的「自媒體」帳戶對外展示實名信息。
根據微信公眾號、視訊號的粉絲數量，平台100萬「粉絲」以上的「自媒體」帳戶在用戶確認同意展示後，註冊主體為個人類型，將顯示註冊人真實姓名；機構類帳戶將顯示企業、機構名稱，相關實名資料可在帳戶資料頁檢視。
微信表示，平台鼓勵「自媒體」創作者真實表達，為用戶提供更優質、可信賴的內容，未有對外展示實名資訊而粉絲量達100萬以上「自媒體」帳戶，流量、收益等將受到限制。
字節跳動旗下抖音發布「帳戶實名信息展示」公告，指加強「自媒體」帳戶可信度，保障用戶合法權益，維護清朗、健康的平台秩序，粉絲量達到50萬，發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的「自 媒體」帳戶，需授權平台在帳戶首頁展示通過認證的實名資訊。
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