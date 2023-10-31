澳門統計暨普查局公布最新數據顯示，9月份酒店客房平均入住率為78.6%，按年上升41.1個百分點，按月卻減少10.1個百分點。當地酒店可提供客房按年增加23.2%至4.6萬間，酒店業場所共137間，按年增加17間。月內的酒店住客達113.5萬人次，按年大升1.6倍。首9個月的酒店客房平均入住率為80.6%，按年升43.1個百分點。
在酒店住客中，內地客佔81.3萬人次，按年增加1.4倍；香港旅客佔17.8萬人次，按年增9.2倍；台灣旅客亦達3萬人次，按年增加8.7倍。澳門本地客則只有4.6萬人次，按年大減41.5%。住客的平均留宿時間維持在1.6晚。
9月份隨團入境旅客13.3萬人次，1至9月累計有74.3萬人次。
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