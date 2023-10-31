澳門統計暨普查局公布最新數據顯示，9月份酒店客房平均入住率為78.6%，按年上升41.1個百分點，按月卻減少10.1個百分點。當地酒店可提供客房按年增加23.2%至4.6萬間，酒店業場所共137間，按年增加17間。月內的酒店住客達113.5萬人次，按年大升1.6倍。首9個月的酒店客房平均入住率為80.6%，按年升43.1個百分點。