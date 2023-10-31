根據合作備忘錄，港交所與深圳排交所將共同探索兩地碳市場聯通合作及氣候融資的機遇，致力共建大灣區內的自願碳市場，並以創建一個充滿活力、可持續的區域性金融生態圈為合作目標，全力支持中國於2030年實現碳達峰及於2060年實現碳中和，推動亞洲綠色金融的健康發展。

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，們很高興與深圳排交所簽署合作備忘錄。深圳排交所是中國發展最早的碳排放權交易平台之一，此次合作突顯了雙方在大灣區乃至更廣大的區域建設可持續繁榮的碳市場的決心。雙方將結合各自所長，致力在區內共同建設一個充滿活力和提倡創新的市場，在提供優質碳項目的同時，也促進中國內地和國際的強制性碳市場與自願性碳市場之間的互動。

深圳排交所於2010年成立，並於2013年展開了全國首個碳交易市場，是全國首個引進境外投資者參與的境內碳交易市場，也是全國首批溫室氣體自願減排交易市場。

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