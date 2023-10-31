阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今日於年度峰會「雲棲大會」上發布於其最新大語言模型「通義千問」2.0以及多款全新行業大模型。阿里雲並宣布支持AI開源模型社區及全球AI初創企業的創新舉措，旨在幫助客戶、合作夥伴、開發者、初創企業及更廣範圍的 AI 開發社區充分利用生成式AI的潛力。
阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，中國目前80%的科技企業和一半的大模型公司都跑在阿里雲上，公司希望成為AI時代一朵最開放的雲，並希望通過這朵雲，讓大家開發 AI、使用AI變得更加容易和便宜，幫助各行各業、特別是中小企業，把AI轉化為巨大的生產力。。
「通義千問」2.0作為千億級參數規模的通用大語言模型，相比於今年4月推出的「通義千 問」1.0已大幅提升。該模型已在語言理解、算術解題和問答等領域的基準測試中超越了一些業界領先的大語言模型。
現時該模型已透過網站和流動應用程式向公眾開放，開發人員也可透過API（應用程式接口）訪問該模型。
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