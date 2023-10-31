在跨境車險產品方面，中國太平洋保險（香港）發展企劃部總經理肖聃稱，車主可以根據實際需求，自行決定申請附加投保跨境車商業保險，提高跨境出行的保險保障。以「等效先認」保險為例，跨境車主可以直接向港澳當地的保險公司申請，在其原來當地車險的基礎上，附加投保一份跨境車「等效先認」保險，而無需另行投保內地交強險。

此外，為了保障港澳客戶在內地出險，中國太保產險營運華南分中心副總經理袁亞利表示，太保推出六項特色服務，包括專屬服務、現場在身邊服務、在線快易免服務、人傷全程愛服務、困境助救援服務、法律援助服務。其中現場在身邊服務，即是港澳客戶出險後，通過智能調度模式分派案件至就近查勘員，快速到達現場協助。

他表示，若客戶不想在現場等待，通過在線快易免服務，可選擇線上快速簡易查勘，免除等待時間。

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