嗶哩嗶哩表示，首批將引導粉絲量在100萬以上的自媒體帳戶進行前台實名操作。用戶同意實名後，相關實名資料可於帳戶資料頁檢視，如拒絕實名，帳戶流量、收益等會受到限制。

小紅書公布，將分批次、分階段引導粉絲量在50萬以上的「自媒體」帳號進行前台實名資訊展示。平台將首先向粉絲量在100萬以上的「自媒體」帳戶發出站內信，並徵求用戶同意後，在其個人主頁展示實名認證的真實姓名。如不同意在前台展示實名信息，帳戶的經濟收益、流量分送等權利將受限制。

百度（9888）公布，百家號平台將分批次分階段向粉絲數量50萬以上的「自媒體」帳戶發布站內信，用戶確認同意後將公布相關帳戶的真實姓名。首批公示範圍將為100萬粉絲以上，日常發布內容包括時事、政治、財經、教育、醫療衛生、司法等領域的帳戶。百度將升級分潤規則，不同意實名的用戶其後的流量、收入等會受到相應影響。

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