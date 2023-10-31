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嗶哩嗶哩、小紅書及百度公布「自媒體」對外展示實名信息機制

再有更多內地線上平台宣布「自媒體」實名制度。嗶哩嗶哩（9626）公布，為加強「自媒體」管理，健全管理制度機制，社區將分批次及分階段，引導粉絲數量50萬以上的「自媒體」帳戶進行前台實名展示。

嗶哩嗶哩表示，首批將引導粉絲量在100萬以上的自媒體帳戶進行前台實名操作。用戶同意實名後，相關實名資料可於帳戶資料頁檢視，如拒絕實名，帳戶流量、收益等會受到限制。

小紅書公布，將分批次、分階段引導粉絲量在50萬以上的「自媒體」帳號進行前台實名資訊展示。平台將首先向粉絲量在100萬以上的「自媒體」帳戶發出站內信，並徵求用戶同意後，在其個人主頁展示實名認證的真實姓名。如不同意在前台展示實名信息，帳戶的經濟收益、流量分送等權利將受限制。

百度（9888）公布，百家號平台將分批次分階段向粉絲數量50萬以上的「自媒體」帳戶發布站內信，用戶確認同意後將公布相關帳戶的真實姓名。首批公示範圍將為100萬粉絲以上，日常發布內容包括時事、政治、財經、教育、醫療衛生、司法等領域的帳戶。百度將升級分潤規則，不同意實名的用戶其後的流量、收入等會受到相應影響。

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