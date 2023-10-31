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中央金融會議談國際金融中心：增滬競爭力 鞏固港地位

中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，國家主席習近平在會議上總結中共十八大以來金融工作，分析金融高質量發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。該會議一般來說是每隔5年舉行，原定去年舉行，延至昨天及今天舉行。

據新華社報道，會議提到要優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行註冊制走深走實，發展多元化股權融資，大力提高上市公司質量，培育一流投資銀行和投資機構。堅持「引進來」和「走出去」並重，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。

會議又提到，要促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等「三大工程」建設，構建房地產發展新模式。維護金融市場穩健運行，規範金融市場發行和交易行為，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。防範化解金融風險，要把握好權和責的關係，健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任機制；把握好快和穩的關係，在穩定大局的前提下把握時度效，扎實穩妥化解風險，堅決懲治違法犯罪和腐敗行為，嚴防道德風險；對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。