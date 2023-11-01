道瓊斯工業平均指數收漲123點，升幅0.38%，報33052點。標普500指數收漲26點，升幅0.65%，報4193點。納斯達克綜合指數收漲61點，或0.49%，報12851點。

聯合健康升1.05%，報535.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Caterpillar跌6.65%，報226.05元，拖累道指106點。

科技股方面，蘋果收市報170.77元，升0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報124.08元，跌0.3%，亞馬遜收市報133.09元，升0.28%，Facebook收市報301.27元，跌0.45%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報433點。德國DAX指數收漲0.64%，報14810點；法國CAC 40指數漲0.89%，報6885點；英國富時100指數收跌0.08%，報7321點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.7%，報6230點。

美國2年期債息曾升最多0.66%，高見5.0873厘，是10月26日5.1435厘後最高。收市報5.0873厘，是10月25日後收市新高，當日報5.1206厘。連升2日，累計升0.0853厘，對上一次連升2日是10月25日。

美國10年期債息曾升最多0.75%，高見4.9307厘，是10月26日4.9873厘後最高。收市報4.9307厘，是10月25日後收市新高，當日報4.9549厘。連升2日，累計升0.0961厘，對上一次連升2日是10月17日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至14.926基點，是10月30日13.84基點後最窄。收市報16.08基點，是2022年7月12日後收市最窄，當日報8.248基點。連續3日收窄，累計3.624基點，對上一次連升3日是10月18日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至54.467基點，是10月26日49.233基點後最窄。收市報54.467基點，是10月25日後收市最窄，當日報52.553基點。連續兩日收窄，累計8.228基點，對上一次連升2日是10月17日。

道指曾升最多0.43%，高見33070.28點，是10月26日33105.03點後最高。收市報33052.87點，是10月24日後收市新高，當日報33141.38點。連升2日，累計升635.28點，對上一次連升2日是10月16日。

標指曾升最多0.69%，高見4195.55點，是10月25日4232.42點後最高。收市報4193.8點，是10月24日後收市新高，當日報4247.68點。連升2日，累計升76.43點，對上一次連升2日是10月9日。

納指曾升最多0.55%，高見12859.4點，是10月25日13042.52點後最高。收市報12851.24點，是10月24日後收市新高，當日報13139.88點。連升3日，累計升255.63點，對上一次連升3日是10月10日。

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