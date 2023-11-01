moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股上升創一周高 道指升123點

美債息上升，債息倒掛收窄，美股向上見一周高。市場預計聯儲局維持利率不變。白宮證實中美元首11月將在三藩市會晤。美國消費者信心指數降至五個月低點，僱傭成本意外加速上升。摩根大通領漲大型銀行股，Tesla反彈，Caterpillar和捷藍航空下跌，因其業績顯示需求放緩。

道瓊斯工業平均指數收漲123點，升幅0.38%，報33052點。標普500指數收漲26點，升幅0.65%，報4193點。納斯達克綜合指數收漲61點，或0.49%，報12851點。

聯合健康升1.05%，報535.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Caterpillar跌6.65%，報226.05元，拖累道指106點。

科技股方面，蘋果收市報170.77元，升0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報124.08元，跌0.3%，亞馬遜收市報133.09元，升0.28%，Facebook收市報301.27元，跌0.45%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報433點。德國DAX指數收漲0.64%，報14810點；法國CAC 40指數漲0.89%，報6885點；英國富時100指數收跌0.08%，報7321點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.7%，報6230點。

美國2年期債息曾升最多0.66%，高見5.0873厘，是10月26日5.1435厘後最高。收市報5.0873厘，是10月25日後收市新高，當日報5.1206厘。連升2日，累計升0.0853厘，對上一次連升2日是10月25日。

美國10年期債息曾升最多0.75%，高見4.9307厘，是10月26日4.9873厘後最高。收市報4.9307厘，是10月25日後收市新高，當日報4.9549厘。連升2日，累計升0.0961厘，對上一次連升2日是10月17日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至14.926基點，是10月30日13.84基點後最窄。收市報16.08基點，是2022年7月12日後收市最窄，當日報8.248基點。連續3日收窄，累計3.624基點，對上一次連升3日是10月18日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至54.467基點，是10月26日49.233基點後最窄。收市報54.467基點，是10月25日後收市最窄，當日報52.553基點。連續兩日收窄，累計8.228基點，對上一次連升2日是10月17日。

道指曾升最多0.43%，高見33070.28點，是10月26日33105.03點後最高。收市報33052.87點，是10月24日後收市新高，當日報33141.38點。連升2日，累計升635.28點，對上一次連升2日是10月16日。

標指曾升最多0.69%，高見4195.55點，是10月25日4232.42點後最高。收市報4193.8點，是10月24日後收市新高，當日報4247.68點。連升2日，累計升76.43點，對上一次連升2日是10月9日。

納指曾升最多0.55%，高見12859.4點，是10月25日13042.52點後最高。收市報12851.24點，是10月24日後收市新高，當日報13139.88點。連升3日，累計升255.63點，對上一次連升3日是10月10日。

 

其他報道

北水增持國美 減持鼎豐