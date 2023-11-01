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港股ADR升40點 夜期高水1點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升40點或0.23%，報17447點，即月恒指夜期跌31點，報17113點，夜期高水1點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報289.61元；阿里巴巴（9988）升0.86%，折合報80.73元；美團（3690）升0.36%，折合報111元；匯控（0005）升1.26%，折合報56.86元；建行（0939）跌0.6%，折合報4.41元。

道期現跌0.169%；標期現跌0.2%；納期現跌0.2%。日本東證指數現升2.07%；韓國KOSPI指數現升1.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.26%。

VIX指數隔晚跌8.15%或1.61點，報18.14點。

紐油現升0.41%或0.34美元，報81.36美元；布油現升0.5%或0.43美元，報85.45美元；金價現跌0.1%或2.03美元，報1981.85美元；LME 銅期貨隔晚跌0.36%或30美元，報8110.5美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0107厘，報4.92厘。

今日焦點股份可留意：

3間公司最快今日公布業績，包括，中國天化工（0362）、江蘇創新（2116）、百信國際（0574）

普拉達（1913）首三季收入淨額按年升12.4%至33.44億歐元。

嗶哩嗶哩（9626）、小紅書及百度（9888）公布「自媒體」對外展示實名信息機制。

中國太保（2601）推港澳車北上保險，已服務逾1800車主。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「通義千問」2.0，助客戶享生成式AI技術。

莊士機構國際（0367）盈警，料中期虧損擴大至最多5.3億元。

港交所（0388）與深圳排交所簽署協議，推動大灣區碳市場發展。

融太（1172）遭廉署調查及帶走文件，涉過去管理層及董事處理交易。

澳門9月份酒店入住率達78.6%， 住客達113.5萬人次。

創維（0751）出資4億元伙安徽省財政廳等成立投資基金。

奧園（3883）執董馬軍明起調任非執董。

大新銀行（2356）推0息稅貸交稅「快應錢」，期望今年借貸額有高單位數增長。

大酒店（0045）委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁。

股神巴菲特旗下巴郡，減持比亞迪（1211），持股跌穿8%。

周大福（1929）：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾。

三一國際（0631）第三季多賺46%，首三季盈利升37%。

 

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