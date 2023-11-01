恒指今早高開26點或0.16%，報17139點，大市成交金額18億元；國指今早高開9點或0.17%，報5871點。恒生科技指數開市報3762點，升0.08%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.93%，下跌為3.7%，無升跌為89.36%。