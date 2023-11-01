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恒指今早高開26點 科指升0.08%

恒指今早高開26點或0.16%，報17139點，大市成交金額18億元；國指今早高開9點或0.17%，報5871點。恒生科技指數開市報3762點，升0.08%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.93%，下跌為3.7%，無升跌為89.36%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌41隻升，17隻下跌，22隻無升跌。碧桂園服務（6098）升1.32%，報6.93元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.71%，報14.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，9隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報9.97元，升3%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報264.6元，跌1.56%。

恒指續低於10天線(17237.9點)。科指續高於10天線(3735.22點)、低於20天線(3793.89點)。

零跑（9863）：創始人等承諾未來10年內不減持。開市報28元，升3.32%。

百勝中國（9987）第三季多賺18% 息0.13美元。開市報380.8元，跌6.99%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天化工（0362）停牌。江蘇創新（2116）無成交，報0.455元。百信國際（0574）停牌。

普拉達（1913）首三季收入淨額按年升12.4%至33.44億歐元。開市報46.65元，跌0.74%。

嗶哩嗶哩（9626）、小紅書及百度（9888）公布「自媒體」對外展示實名信息機制。嗶哩嗶哩開市報106元，升0.09%。百度（9888）開市報102.7元，無升跌。

中國太保（2601）推港澳車北上保險，已服務逾1800車主。開市報19.14元，跌0.73%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「通義千問」2.0，助客戶享生成式AI技術。開市報80.1元，升0.06%。

莊士機構國際（0367）盈警，料中期虧損擴大至最多5.3億元。無成交，報0.45元。

港交所（0388）與深圳排交所簽署協議，推動大灣區碳市場發展。開市報273.8元，跌0.44%。

融太（1172）遭廉署調查及帶走文件，涉過去管理層及董事處理交易。無成交，報0.05元。

澳門9月份酒店入住率達78.6%， 住客達113.5萬人次。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.45元。美高梅中國（2282）無成交，報9.71元。澳博（0880）開市報2.74元，升1.11%。永利澳門（1128）無成交，報6.91元。銀河娛樂（0027）開市報44.15元，升0.68%。金沙中國（1928）開市報21.1元，升0.48%。

創維（0751）出資4億元伙安徽省財政廳等成立投資基金。開市報2.88元，升1.77%。

奧園（3883）執董馬軍明起調任非執董。無成交，報0.171元。

大新銀行（2356）推0息稅貸交稅「快應錢」，期望今年借貸額有高單位數增長。無成交，報5.13元。

大酒店（0045）委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁。無成交，報6.03元。

股神巴菲特旗下巴郡，減持比亞迪（1211），持股跌穿8%。開市報237.4元，無升跌。

周大福（1929）：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾。開市報11.04元，無升跌。

三一國際（0631）第三季多賺46%，首三季盈利升37%。開市報10.12元，跌1.56%。

破底股方面

創上市新低，包括世紀集團國際（2113）低見0.051元，開市報0.051元，跌5.56%。

異動股

上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）開市報0.63元，升14.55%；神通機器人教育（8206）開市報0.025元，升13.64%；361度（1361）開市報4.3元，升12.86%；電訊首科（3997）開市報0.495元，升12.5%；彩生活（1778）開市報0.365元，升12.31%；世紀睿科（1450）開市報1.39元，升10.32%；中國新電信（8167）開市報0.028元，升7.69%；珍酒李渡（6979）開市報12.2元，升7.21%；道和環球（0915）開市報0.075元，升7.14%。

下跌異動股，包括，上美股份（2145）開市報21.05元，跌14.08%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報31元，跌12.31%；飛霓控股（8480）開市報0.27元，跌11.48%；飛揚集團（1901）開市報1.03元，跌7.21%；百勝中國（9987）開市報380.8元，跌6.99%；金力集團（3919）開市報0.1元，跌5.66%；世紀集團國際（2113）創上市新低，見0.051元，開市報0.051元，跌5.56%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.211元，跌4.52%；兗煤澳洲（3668）開市報23.05元，跌3.96%；東江環保（0895）開市報1.72元，跌3.91%。

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