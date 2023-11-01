報道指，由於以色列以開始地面進攻，為加沙未來制定計畫的緊迫感，推動了這些對話。

報道引述消息提及三種方案，第一種，如果以色列軍隊成功驅逐哈馬斯，可能派遣一支有美國軍人參加的多國部隊，第二種選擇是仿照1979年監督埃及-以色列和平條約的模式建立一支維和部隊，第三種選擇是把加沙置於聯合國的臨時監督之下。

美國國務卿布林肯表示，「我們不能回到讓哈馬斯控制加沙的狀態」，「我們也不能讓以色列管理或控制加沙，以色列人自己提出了這個提議」。他表示，美國正在考慮各種可能性，其他國家也在考慮。

以色列以消滅哈馬斯為目標，以色列官員一再表示，無意佔領加沙，強調哈馬斯繼續統治是不可接受的。至於由誰控制加沙，會否由管理約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構接管，報道稱，幾乎沒有證據表明該機構願意或能夠接管。

報道亦提到，上述三個選項對總統拜登和其他國家來說都存在政治風險，包括海灣國家。據一位了解拜登想法的人透露，拜登認為即使讓一小支美軍處於險地也可能帶來政治風險，並補充說美國還不到做決定的時候。另一位知情人士說，目前尚不清楚阿拉伯國家是否有興趣參與。拜登和其他美國官員表示，到最後涉及主權巴勒斯坦國家是必要的，但究竟如何實現這一結果，還幾乎沒有公開或非公開的討論。

其他報道

恒指今早高開26點 科指升0.08%

零跑：創始人等承諾未來10年內不減持

百勝中國第三季多賺18% 息0.13美元

港股ADR升40點 夜期高水1點 美期跌亞股升

美股上升創一周高 道指升123點

北水增持國美 減持鼎豐