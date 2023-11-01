財新公布，內地10月製造業採購經理指數(PMI)由上月的50.6跌至49.5，差過預期的50.8，數字見今年7月後新低，當月報49.2，亦是連續兩個月擴張後，重新陷入收縮，走勢與國家統計局製造業PMI一致。報告指，是由於外需疲軟導致製造業減少供給，期內內地製造業需求連續第三個月擴張。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度不高，內需維持擴張態勢但速度漸緩，供給、就業、外需均不同程度下降。三季經濟出現築底回升跡象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。政策層面，在前期多項促消費、擴增投資、穩健期政策基礎上，中央日前決定增發1兆元國債，用於支持災後重建及提升防災減災救災能力。這部分基礎建設投資將有助於穩健經濟大盤，但對居民收入增加以及就業和預期改善的傳導效應仍需進一步觀察。
從分項指數看，10月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。製造業新訂單指數連續第三個月位於擴張區間，但增幅放緩，顯示需求擴張速度減緩。新出口訂單指數仍低於榮枯線，企業普遍表示，全球經濟疲軟疊加高物價，導致海外市場銷售受挫，製造業企業相應減少供給，生產指數降至榮枯線以下。
市場景氣度走弱，加上削減成本的需要，製造業企業繼續選擇減少用工，就業指數過去八個月內第七次錄得收縮區間。據調查企業反映，消費品、投資品、中間品生產企業用工情況均惡化。
產量下降、顧客需求相對低迷，企業採購量下降，因此原料庫存減少。由於銷售不及預期以及發貨付運延誤，產成品庫存顯著增加。
10月製造業購入物價指數和出廠價格指數雙雙位於擴張區間，但加價幅度不大。成本端壓力的增加來自原材料和原油價格的上漲；銷售價格上漲更多來自成本的傳導，考慮到市場需求仍較薄弱，企業漲價空間有限。
10月製造業生產經營預期指數在擴張區間小幅下降。對生產前景持樂觀預期的企業普遍提到新產品發布、開拓新出口市場、經濟有望轉強等因素；其它企業則擔心外需疲軟和整體市場狀況仍欠佳。
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