港元現報7.824元貶值1點子，曾貶值最多18點子，報7.8257元，亦曾升值最多2點子，報7.8237元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.26點子至4.51643%，是2023年10月30日後最低；1星期HIBOR跌0.56點子至4.65637%；2星期HIBOR升3.37點子至4.75494%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.63點子至5.22631%；6個月期HIBOR升0.07點子至5.31976%；12個月期HIBOR無升跌報5.47345%。

美元指數現報106.72升值0.057點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43456%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4694%，連續3日收窄，利差是2023年10月17日後最窄，當日差距為-0.4308%。

對上一次連續3日收窄，是2023年10月24日，當日利差報-0.4742%。

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