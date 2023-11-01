OneDegree表示，客戶毋須先投保OneDegree的家居保險，亦可獨立投保家電保養保險，迎合不同人士的需要。家電保養保險每月保費只需低於84元，保障14種家電，包括電視機（屏幕除外）、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐、吸塵機及淨水器，覆蓋一般家庭的常見家電，而且不限電器數目及維修次數。電器價值須介乎3000元至30,000元，且為購買日起計5年內的電器。每年保障額最高為40,000元，自負額為每次500元。

根據OneDegree內部理賠資料，自家居保險的14種家電維修附加保障推出以來，合資格的索賠個案100%獲得全額賠償，其中最常見的理賠個案分別為冷氣機、吸塵機及煮食爐。投保人只需在維修完成後，將單據以及索償表格透過電郵遞交，在資料齊全的情況下，可於五個工作天內完成理賠程序。

OneDegree同時於網頁設家電維修費用計算機，大眾只要輸入家中各類家電數量，便可即時計算出每年維修費用。

OneDegree全新的獨立家電維修保險亦會提供限時七折優惠，今年11月30前於官網投保家電維修保險，即可獲七折首年保費優惠。

OneDegree家居保險自2022年3月試業推出以來深受市場歡迎，相關市場反應亦於業務上反映，今年首三季家居保險收入按年增長3.4倍。OneDegree副行政總裁周美華表示，將持續加強家居保險的保障範圍，例如出租保障及樓宇結構保障。目標於2023年底，家居保險收入可按年增長超過兩倍。

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