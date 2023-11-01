moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升6點 科指跌0.3% 海底撈跌10%

聯儲局議息前，美期下跌，A股港股先跌後升，亞股普遍向上，而受日圓貶值刺激利好的日股升幅較大。今早財新公布內地PMI遜預期，無阻A股走勢，內地發布新疆自由貿易試驗區總體方案，相關股份上升。海底撈（6862）向特海（9658）收購日本酒店，股價挫一成。

恒指今早高開26點，高位升76點，低位跌133點，高低波幅210點。金融、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為20.33%，下跌為27.03%，無升跌為52.62%。

恒指半日升6點或0.04%，報17119點，大市成交金額379億元；國指跌1點或0.02%，報5860點。恒生科技指數收報3747點，跌0.32%。

藍籌股成交金額139.58億元，佔大市成交36.82%；科指成份股成交金額73.3億元，佔大市成交19.34%；國指成份股成交金額116.54億元，佔大市成交30.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.7%，至82.32億元，佔大市成交21.66%。牛熊證成交金額37.49億元，減少14.08%；窩輪成交金額44.83億元，減少9.61%。

匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌47隻升，29隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升3.48%，收報4.76元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌10.94%，收報17.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23.95元，升2.79%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.9元，跌3.13%。

恒指續低於10天線(17235.87點)。科指10天線(3733.72點)失而復得。

北水南下合計淨流入9.27億元，較上日減少52.13%，連續第5日流入，累計流入97.48億元，對上一次連續5日淨流入是10月9日。南水北上合計淨流出16.89億元人民幣，較上日減少64.46%，連續第3日流出，累計流出88.4億元。

新世界（0017）EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電。收報14.62元，升1.95%。

海底撈（6862）向特海（9658）收購日本酒店。海底撈收報17.42元，跌10.94%。特海（9658）收報12.92元，跌0.31%。

曾伙JPEX等搞虛擬資產 協同通信（1613）：莊天任辭任聯席CEO 終止開拓虛擬資產業務。創上市新低，見0.3元，收報0.33元，無升跌。

零跑（9863）：創始人等承諾未來10年內不減持。收報28元，升3.32%。

百勝中國（9987）第三季多賺18% 息0.13美元。收報351元，跌14.26%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天化工（0362）停牌。江蘇創新（2116）創52周高，見0.48元，收報0.465元，升2.2%。百信國際（0574）停牌。

普拉達（1913）首三季收入淨額按年升12.4%至33.44億歐元。收報44.3元，跌5.74%。

嗶哩嗶哩（9626）、小紅書及百度（9888）公布「自媒體」對外展示實名信息機制。嗶哩嗶哩收報103.1元，跌2.64%。百度（9888）收報101.6元，跌1.07%。

中國太保（2601）推港澳車北上保險，已服務逾1800車主。收報19.26元，跌0.1%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「通義千問」2.0，助客戶享生成式AI技術。收報79.5元，跌0.69%。

莊士機構國際（0367）盈警，料中期虧損擴大至最多5.3億元。收報0.45元，無升跌。

港交所（0388）與深圳排交所簽署協議，推動大灣區碳市場發展。收報274.4元，跌0.22%。

融太（1172）遭廉署調查及帶走文件，涉過去管理層及董事處理交易。收報0.05元，無升跌。

澳門9月份酒店入住率達78.6%， 住客達113.5萬人次。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.4元，跌0.92%。美高梅中國（2282）收報9.48元，跌2.37%。澳博（0880）收報2.67元，跌1.48%。永利澳門（1128）收報6.85元，跌0.87%。銀河娛樂（0027）收報44.45元，升1.37%。金沙中國（1928）收報20.8元，跌0.95%。

創維（0751）出資4億元伙安徽省財政廳等成立投資基金。收報2.82元，跌0.35%。

奧園（3883）執董馬軍明起調任非執董。收報0.17元，跌0.58%。

大新銀行（2356）推0息稅貸交稅「快應錢」，期望今年借貸額有高單位數增長。收報5.1元，跌0.58%。

大酒店（0045）委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁。收報6.03元，無升跌。

股神巴菲特旗下巴郡，減持比亞迪（1211），持股跌穿8%。收報233.2元，跌1.77%。

周大福（1929）：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾。收報11.18元，升1.27%。

三一國際（0631）第三季多賺46%，首三季盈利升37%。收報9.93元，跌3.4%。

破頂股表現

破頂股包括，小米集團-W（81810）創上市新高，見13.52元，收報13.24元，升0.46%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1018.05元，收報1018.05元，升0.05%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.4元，收報36.75元，升5%；十月稻田（9676）創上市新高，見28.9元，收報28.3元，升1.25%；小米（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%；新創建集團（0659）創52周高，見9.31元，收報9.29元，升0.32%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.35元，跌4.11%；奇點國際（1280）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升27.27%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9.03元，收報8.98元，升1.58%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.132元，收報0.134元，跌5.63%；中駿集團（1966）低見0.166元，收報0.173元，跌0.57%；蔚來（9866）低見56.25元，收報56.85元，跌1.81%；飛道旅遊科技（8069）低見0.056元，收報0.059元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.024元，收報0.026元，跌10.34%；思捷環球（0330）低見0.3元，收報0.305元，跌7.58%；國美零售（0493）低見0.035元，收報0.037元，升2.78%；豐盛控股（0607）低見0.01元，收報0.012元，跌7.69%；中基長壽科學（0767）低見0.16元，收報0.16元，跌10.61%；順騰國際控股（0932）低見0.054元，收報0.058元，跌3.33%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；希望教育（1765）低見0.45元，收報0.455元，跌1.09%；九毛九（9922）低見7.97元，收報7.97元，跌6.24%；1957 & Co.（8495）低見0.222元，收報0.222元，跌0.45%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.192元，跌2.54%；洛陽玻璃（1108）低見3.87元，收報3.93元，升0.26%；國銳地產（0108）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；粵海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）收報0.25元，升95.31%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.041元，升51.85%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.9元，收報0.82元，升49.09%；泰錦控股（8321）收報0.275元，升47.06%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.4元，升33.33%；匯財金融投資（8018）收報0.18元，升32.35%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.033元，升32%；奇點國際（1280）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升27.27%；毅德國際（1396）收報0.234元，升24.47%；盛良物流（8292）收報0.109元，升23.86%。

下跌異動股，包括，維力生活科技（1703）創上市新低，見0.063元，收報0.063元，跌50.78%；金力集團（3919）收報0.066元，跌37.74%；萬城控股（2892）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌27.38%；飛揚集團（1901）收報0.87元，跌21.62%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.133元，跌20.83%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.38元，收報0.395元，跌17.71%；中木國際（1822）創上市新低，見0.034元，收報0.035元，跌16.67%；三巽控股（6611）收報0.12元，跌14.29%。

其他報道

「股神」拍檔芒格看好未來20年中國前景 讚比亞迪是「巨大的財富」

OneDegree推家電保養保險 每年保障額最高4萬 自負額每次500元

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 見近兩周低

嘉禾粉嶺深夜突宣布結業

壽司郎首推無刺身「齋壽司飯」 今日起推$40下午茶 享「壽司+麵食」

新世界EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電

韓國出口自去年底以來首次增長

日本財務省：必要時隨時準備干預外匯市場

AMD料新AI晶片明年銷售收入20億

曾伙JPEX等搞虛擬資產 協同通信：莊天任辭任聯席CEO 終止開拓虛擬資產業務

財新中國10月製造業PMI跌至49.5 遜預期

美國和以色列考慮多項加沙戰後安排 或派維和部隊

恒指今早高開26點 科指升0.08%

零跑：創始人等承諾未來10年內不減持

百勝中國第三季多賺18% 息0.13美元

港股ADR升40點 夜期高水1點 美期跌亞股升

美股上升創一周高 道指升123點

北水增持國美 減持鼎豐