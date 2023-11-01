聯儲局議息前，美期下跌，A股港股先跌後升，亞股普遍向上，而受日圓貶值刺激利好的日股升幅較大。今早財新公布內地PMI遜預期，無阻A股走勢，內地發布新疆自由貿易試驗區總體方案，相關股份上升。海底撈（6862）向特海（9658）收購日本酒店，股價挫一成。
恒指今早高開26點，高位升76點，低位跌133點，高低波幅210點。金融、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為20.33%，下跌為27.03%，無升跌為52.62%。
恒指半日升6點或0.04%，報17119點，大市成交金額379億元；國指跌1點或0.02%，報5860點。恒生科技指數收報3747點，跌0.32%。
藍籌股成交金額139.58億元，佔大市成交36.82%；科指成份股成交金額73.3億元，佔大市成交19.34%；國指成份股成交金額116.54億元，佔大市成交30.74%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.7%，至82.32億元，佔大市成交21.66%。牛熊證成交金額37.49億元，減少14.08%；窩輪成交金額44.83億元，減少9.61%。
匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。
藍籌47隻升，29隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升3.48%，收報4.76元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌10.94%，收報17.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23.95元，升2.79%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.9元，跌3.13%。
恒指續低於10天線(17235.87點)。科指10天線(3733.72點)失而復得。
北水南下合計淨流入9.27億元，較上日減少52.13%，連續第5日流入，累計流入97.48億元，對上一次連續5日淨流入是10月9日。南水北上合計淨流出16.89億元人民幣，較上日減少64.46%，連續第3日流出，累計流出88.4億元。
新世界（0017）EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電。收報14.62元，升1.95%。
海底撈（6862）向特海（9658）收購日本酒店。海底撈收報17.42元，跌10.94%。特海（9658）收報12.92元，跌0.31%。
曾伙JPEX等搞虛擬資產 協同通信（1613）：莊天任辭任聯席CEO 終止開拓虛擬資產業務。創上市新低，見0.3元，收報0.33元，無升跌。
零跑（9863）：創始人等承諾未來10年內不減持。收報28元，升3.32%。
百勝中國（9987）第三季多賺18% 息0.13美元。收報351元，跌14.26%。
3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天化工（0362）停牌。江蘇創新（2116）創52周高，見0.48元，收報0.465元，升2.2%。百信國際（0574）停牌。
普拉達（1913）首三季收入淨額按年升12.4%至33.44億歐元。收報44.3元，跌5.74%。
嗶哩嗶哩（9626）、小紅書及百度（9888）公布「自媒體」對外展示實名信息機制。嗶哩嗶哩收報103.1元，跌2.64%。百度（9888）收報101.6元，跌1.07%。
中國太保（2601）推港澳車北上保險，已服務逾1800車主。收報19.26元，跌0.1%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「通義千問」2.0，助客戶享生成式AI技術。收報79.5元，跌0.69%。
莊士機構國際（0367）盈警，料中期虧損擴大至最多5.3億元。收報0.45元，無升跌。
港交所（0388）與深圳排交所簽署協議，推動大灣區碳市場發展。收報274.4元，跌0.22%。
融太（1172）遭廉署調查及帶走文件，涉過去管理層及董事處理交易。收報0.05元，無升跌。
澳門9月份酒店入住率達78.6%， 住客達113.5萬人次。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.4元，跌0.92%。美高梅中國（2282）收報9.48元，跌2.37%。澳博（0880）收報2.67元，跌1.48%。永利澳門（1128）收報6.85元，跌0.87%。銀河娛樂（0027）收報44.45元，升1.37%。金沙中國（1928）收報20.8元，跌0.95%。
創維（0751）出資4億元伙安徽省財政廳等成立投資基金。收報2.82元，跌0.35%。
奧園（3883）執董馬軍明起調任非執董。收報0.17元，跌0.58%。
大新銀行（2356）推0息稅貸交稅「快應錢」，期望今年借貸額有高單位數增長。收報5.1元，跌0.58%。
大酒店（0045）委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁。收報6.03元，無升跌。
股神巴菲特旗下巴郡，減持比亞迪（1211），持股跌穿8%。收報233.2元，跌1.77%。
周大福（1929）：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾。收報11.18元，升1.27%。
三一國際（0631）第三季多賺46%，首三季盈利升37%。收報9.93元，跌3.4%。
破頂股包括，小米集團-W（81810）創上市新高，見13.52元，收報13.24元，升0.46%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1018.05元，收報1018.05元，升0.05%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.4元，收報36.75元，升5%；十月稻田（9676）創上市新高，見28.9元，收報28.3元，升1.25%；小米（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%；新創建集團（0659）創52周高，見9.31元，收報9.29元，升0.32%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.35元，跌4.11%；奇點國際（1280）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升27.27%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9.03元，收報8.98元，升1.58%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.44元，收報14.12元，升0.71%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.132元，收報0.134元，跌5.63%；中駿集團（1966）低見0.166元，收報0.173元，跌0.57%；蔚來（9866）低見56.25元，收報56.85元，跌1.81%；飛道旅遊科技（8069）低見0.056元，收報0.059元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.024元，收報0.026元，跌10.34%；思捷環球（0330）低見0.3元，收報0.305元，跌7.58%；國美零售（0493）低見0.035元，收報0.037元，升2.78%；豐盛控股（0607）低見0.01元，收報0.012元，跌7.69%；中基長壽科學（0767）低見0.16元，收報0.16元，跌10.61%；順騰國際控股（0932）低見0.054元，收報0.058元，跌3.33%。
42隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；希望教育（1765）低見0.45元，收報0.455元，跌1.09%；九毛九（9922）低見7.97元，收報7.97元，跌6.24%；1957 & Co.（8495）低見0.222元，收報0.222元，跌0.45%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.192元，跌2.54%；洛陽玻璃（1108）低見3.87元，收報3.93元，升0.26%；國銳地產（0108）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；粵海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.1元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，金威醫療（8143）收報0.25元，升95.31%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.041元，升51.85%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.9元，收報0.82元，升49.09%；泰錦控股（8321）收報0.275元，升47.06%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.4元，升33.33%；匯財金融投資（8018）收報0.18元，升32.35%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.033元，升32%；奇點國際（1280）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升27.27%；毅德國際（1396）收報0.234元，升24.47%；盛良物流（8292）收報0.109元，升23.86%。
下跌異動股，包括，維力生活科技（1703）創上市新低，見0.063元，收報0.063元，跌50.78%；金力集團（3919）收報0.066元，跌37.74%；萬城控股（2892）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌27.38%；飛揚集團（1901）收報0.87元，跌21.62%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.133元，跌20.83%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.38元，收報0.395元，跌17.71%；中木國際（1822）創上市新低，見0.034元，收報0.035元，跌16.67%；三巽控股（6611）收報0.12元，跌14.29%。
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