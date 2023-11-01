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於ZA Bank開立營運賬戶 OKX香港：有助申請VATP牌照

虛擬銀行ZA Bank與虛擬資產交易所和Web3技術公司OKX今天宣布，ZA Bank已為OKX香港開立營運賬戶。 

上述營運賬戶為OKX香港提供基本的商業銀行服務，以滿足其日常銀行理財需要。此舉進一步支持OKX香港向證監會根申請虛擬資產交易平台（VATP）牌照，以及根據《證券及期貨條例》申請第1類和第7類牌照的計劃。 

ZA Bank替任行政總裁冼迪雲表示，隨著OKX不斷拓展在港業務，很高興能成為其信賴的銀行合作夥伴，期待與OKX緊密合作，共同支持香港在新的VATP發牌制度下孕育出健康、充滿活力的Web3生態圈。

OKX 全球首席商務官黎智凱表示，業界合作和銀行關係至關重要。透過與ZA Bank合作，我們的目標是在香港推動虛擬資產領域的發展和普及應用，當中包括聯合舉辦投資者教育活動。

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