內地消費活動「雙11」開鑼，京東（9618）宣布，昨晚8時起開始的「百億補貼」，開場4分鐘內成交額已破億元（人民幣，下同），而「雙11」第一周，近30個品牌銷售超10億元，近1.5萬個品牌成交額按年增長逾5倍，近9000個品牌成交額增長超過10倍。
據公布，於昨晚（10月31日）8時開始的百億補貼，開場半小時周大福成交額超過去年全天；開場10分鐘，iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、vivo手機成交額按年增長100%。
「雙11」第一周計算，香港地區筆記本電腦、家用電器、手機等品類均錄得超過3倍增長；澳門地區整體成交額按年增長達13倍；台灣地區訂單量則翻倍，當中電腦辦公、手機通訊和數碼品類同比增長超200%。
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