新用戶只要通過HashKey Exchange App註冊、開戶都可獲得相應HSK獎勵，亦可通過參與邀請有獎等活動，獲取更多HSK。

HashKey Exchange開業至今，總交易量累計超過6億美元，單計10月30日的24小時交易量已突破1億美元；港元及美元法幣交易對在過去30天成交額分別為2.4億港元和4.5億港元。

HashKey Group首席運營官翁曉奇（Livio Weng）表示現時專業投資者亦可通過應用程式進行交易，冀於今年第四季可擴大至15至20個幣種，亦會爭取加入更多幣種予零售投資者進行交易。

他表示，HashKey Group發行HSK前已與證監會進行必要溝通，並在合法合規的前提下發行，亦只會用於贈送以激勵用戶，不會進行售賣及融資，預計至明年第2至3季再啟動上線（listing）計劃。

他認為，JPEX事件後香港投資者會更加謹慎投資，對帶有陷阱的宣傳提高警惕，對持牌交易所而言其實是帶來新的機遇，Hashkey過去即使未推出APP，下載量亦在JPEX事件後出現很大提升。

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