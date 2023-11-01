moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HashKey今正式推虛資交易所APP　總交易量累計逾6億美元

持牌虛擬資產交易所HashKey宣布，獲證監會批准開放應用程式完整交易功能，正式推出香港首個持牌虛擬資產交易所APP。同時，HashKey Exchange宣布選擇由HashKey Group發行的HSK作為平台幣，用於激勵生態貢獻者。

新用戶只要通過HashKey Exchange App註冊、開戶都可獲得相應HSK獎勵，亦可通過參與邀請有獎等活動，獲取更多HSK。

HashKey Exchange開業至今，總交易量累計超過6億美元，單計10月30日的24小時交易量已突破1億美元；港元及美元法幣交易對在過去30天成交額分別為2.4億港元和4.5億港元。

HashKey Group首席運營官翁曉奇（Livio Weng）表示現時專業投資者亦可通過應用程式進行交易，冀於今年第四季可擴大至15至20個幣種，亦會爭取加入更多幣種予零售投資者進行交易。

他表示，HashKey Group發行HSK前已與證監會進行必要溝通，並在合法合規的前提下發行，亦只會用於贈送以激勵用戶，不會進行售賣及融資，預計至明年第2至3季再啟動上線（listing）計劃。

他認為，JPEX事件後香港投資者會更加謹慎投資，對帶有陷阱的宣傳提高警惕，對持牌交易所而言其實是帶來新的機遇，Hashkey過去即使未推出APP，下載量亦在JPEX事件後出現很大提升。

 

其他報道

京東「雙11」昨晚「百億補貼」 首4分鐘成交額破億元人幣

【有片：埋身擊】滬指料將出現大型上落市 宜採取區間操作

健合首三季收入升11%

半日沽空金額減28% 盈富沽空減41%

日央行宣布計劃外購債 以遏制債息上漲

鍋圈IPO超購3.3倍 一手中籤率19%

於ZA Bank開立營運賬戶 OKX香港：有助申請VATP牌照

恒指半日升6點 科指跌0.3% 海底撈跌10%