匯豐宣布，與螞蟻集團於香港首次利用代幣化存款，成功完成企業內部支付交易測試，藉此探討代幣化存款的潛在優勢，如何有效幫助企業在不同滙豐賬戶之間進行隨時和實時的資金調撥。測試交易在金管局的金融科技監管沙盒內進行，過程涵蓋存款代幣的發行、轉移和贖回，為未來研究奠下基礎，有助業界日後繼續探索以區塊鏈和代幣化促進企業資金管理效率和創新。
匯豐環球新興支付產品主管劉彥奇表示：「是次測試體現了香港作為企業財資中心，具備卓越的銀行服務能力。匯豐將繼續善用代幣化存款和其他創新金融科技，幫助客戶簡化和充分掌控資金管理。」
螞蟻集團國際業務全球資金平台負責人黎粵表示：「區塊鏈和Web3技術正在推動行業合作的數碼化和價值流動的創新，極大提高流動性和企業資金管理的效率。很高興與匯豐攜手建立和測試這項代幣化存款服務，並將共同探索進一步的機會，推動香港的金融創新。」
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