匯豐環球新興支付產品主管劉彥奇表示：「是次測試體現了香港作為企業財資中心，具備卓越的銀行服務能力。匯豐將繼續善用代幣化存款和其他創新金融科技，幫助客戶簡化和充分掌控資金管理。」

螞蟻集團國際業務全球資金平台負責人黎粵表示：「區塊鏈和Web3技術正在推動行業合作的數碼化和價值流動的創新，極大提高流動性和企業資金管理的效率。很高興與匯豐攜手建立和測試這項代幣化存款服務，並將共同探索進一步的機會，推動香港的金融創新。」

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