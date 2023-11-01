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恒指收市跌10點 觀望議息 成交縮19% 見兩周低 北水流入增15%

市場雖預期美國聯儲局將不會加息，但表現仍然審慎，觀望議息結果，A股反覆變動不大，上證微升0.14%，深成微跌0.13%，港股表現亦跟隨反覆，收市跌10點，觀望氣氛濃，大市成交亦急降19%，至679億元，見逾兩周低，不過，北水流入則增加15%。內地財新PMI重陷收縮，南水連續第3日流出。

恒指今早高開26點，高位升76點，低位跌133點，高低波幅210點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、材料股推低大市。上升股份比例為26.64%，下跌為33.89%，無升跌為39.46%。

恒指收市跌10點或0.06%，報17101點，大市成交金額679億元，較上日減少19.71%，是10月17日635.4億元成交後最少；國指跌2點或0.04%，報5859點。恒生科技指數收報3752點，跌0.18%。

藍籌股成交金額297.62億元，佔大市成交43.83%；科指成份股成交金額153.02億元，佔大市成交22.53%；國指成份股成交金額248.67億元，佔大市成交36.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.72億元人民幣，相當於約0.77億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.48%，至90.92億元，佔大市成交13.37%。牛熊證成交金額42.71億元，減少2.1%；窩輪成交金額48.2億元，減少2.82%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，35隻下跌，5隻無升跌。李寧（2331）升4.38%，收報25.05元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌12.78%，收報17.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報24元，升3%；跌幅最大的是閱文（0772）收報25.35元，跌3.8%。

恒指低於10天線(17234.14點)。科指10天線(3734.25點)失而復得，續低於20天線(3793.41點)。

北水南下合計淨流入22.35億元，較上日增加15.45%，淨流入金額是10月30日22.47億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入110.56億元，對上一次連續5日淨流入是10月9日。南水北上合計淨流出20.82億元人民幣，較上日減少56.19%，連續第3日流出，累計流出92.33億元。

午後消息股表現

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall大派總值3億元現金券 每名用戶最少獲派3000元Coupon。收報2.85元，升1.79%。

澳門10月賭收增400% 勝預期 回復至2019年同期74%。澳門9月份酒店入住率達78.6%，住客達113.5萬人次。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.4元，跌0.92%。美高梅中國（2282）收報9.54元，跌1.75%。澳博（0880）收報2.68元，跌1.11%。永利澳門（1128）收報6.83元，跌1.16%。銀河娛樂（0027）收報44元，升0.34%。金沙中國（1928）收報20.65元，跌1.67%。

恒大（3333）擬以兩上市公司股權還債。收報0.203元，跌0.98%。恒大汽車（0708）收報0.47元，升3.3%。恒大物業（6666）收報0.395元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）EGM文件披露已出售協盛 負責興建柏傲莊III 預告需聘新創建提供機電。收報14.74元，升2.79%。

海底撈（6862）向特海（9658）收購日本酒店。海底撈收報17.06元，跌12.78%。

特海（9658）收報12.6元，跌2.78%。

曾伙JPEX等搞虛擬資產 協同通信（1613）：莊天任辭任聯席CEO 終止開拓虛擬資產業務。創上市新低，見0.3元，收報0.33元，無升跌。

零跑（9863）：創始人等承諾未來10年內不減持。收報27.85元，升2.77%。

百勝中國（9987）第三季多賺18% 息0.13美元。收報356.2元，跌12.99%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天化工（0362）停牌。江蘇創新（2116）創52周高，見0.48元，收報0.455元，無升跌。百信國際（0574）停牌。

普拉達（1913）首三季收入淨額按年升12.4%至33.44億歐元。收報45.15元，跌3.94%。

嗶哩嗶哩（9626）、小紅書及百度（9888）公布「自媒體」對外展示實名信息機制。嗶哩嗶哩收報102.3元，跌3.4%。百度（9888）收報101.6元，跌1.07%。

中國太保（2601）推港澳車北上保險，已服務逾1800車主。收報19.22元，跌0.31%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「通義千問」2.0，助客戶享生成式AI技術。收報79.6元，跌0.56%。

莊士機構國際（0367）盈警，料中期虧損擴大至最多5.3億元。收報0.45元，無升跌。

港交所（0388）與深圳排交所簽署協議，推動大灣區碳市場發展。收報273.8元，跌0.44%。

融太（1172）遭廉署調查及帶走文件，涉過去管理層及董事處理交易。收報0.05元，無升跌。

創維（0751）出資4億元伙安徽省財政廳等成立投資基金。收報2.8元，跌1.06%。

奧園（3883）執董馬軍明起調任非執董。收報0.171元，無升跌。

大新銀行（2356）推0息稅貸交稅「快應錢」，期望今年借貸額有高單位數增長。收報5.08元，跌0.97%。

大酒店（0045）委任Keith James Robertson為執董兼財務總裁。收報6.03元，無升跌。

股神巴菲特旗下巴郡，減持比亞迪（1211），持股跌穿8%。收報233.2元，跌1.77%。

周大福（1929）：新世代消費者仍喜愛天然鑽石及首飾。收報11.2元，升1.45%。

三一國際（0631）第三季多賺46%，首三季盈利升37%。收報10.1元，跌1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，小米集團-W（81810）創上市新高，見13.52元，收報13.32元，升1.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8562.15元，收報8562.15元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見855.6元，收報855.6元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1094.75元，收報1094.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見538.3元，收報538.3元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1018.3元，收報1018.3元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.35元，收報162.35元，升0.03%；途虎養車（9690）創上市新高，見37.4元，收報36元，升2.86%；十月稻田（9676）創上市新高，見28.9元，收報27.8元，跌0.54%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升1.11%；新創建集團（0659）創52周高，見9.32元，收報9.32元，升0.65%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.365元，無升跌；奇點國際（1280）創52周高，見1.68元，收報1.55元，升17.42%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見14.44元，收報14.22元，升1.43%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.44元，收報14.22元，升1.43%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.77元，收報0.77元，跌1.28%；禹洲（1628）低見0.132元，收報0.137元，跌3.52%；中駿集團（1966）低見0.166元，收報0.169元，跌2.87%；蔚來（9866）低見56.25元，收報56.8元，跌1.9%；捷榮國際（2119）低見0.6元，收報0.63元，無升跌；飛道旅遊科技（8069）低見0.055元，收報0.055元，跌6.78%；裕承科金（0279）低見0.024元，收報0.029元，無升跌；思捷環球（0330）低見0.3元，收報0.305元，跌7.58%；彩虹新能源（0438）低見2.75元，收報2.76元，跌3.5%；國美零售（0493）低見0.034元，收報0.035元，跌2.78%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；希望教育（1765）低見0.45元，收報0.45元，跌2.17%；九毛九（9922）低見7.9元，收報7.93元，跌6.71%；1957 & Co.（8495）低見0.22元，收報0.22元，跌1.35%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；美麗華酒店（0071）低見9.8元，收報9.83元，跌0.71%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.52元，無升跌；歐化（1711）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；BOSSINI INT'L（0592）低見0.192元，收報0.198元，升0.51%。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）創52周高，見0.305元，收報0.25元，升95.31%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.9元，收報0.85元，升54.55%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.039元，升44.44%；寶沙發展（1069）收報0.097元，升32.88%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.042元，升31.25%；泰錦控股（8321）收報0.243元，升29.95%；國茂控股（8428）收報0.44元，升29.41%；火岩控股（1909）收報0.235元，升25.67%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.375元，升25%；東建國際（0329）見52周低0.32元，收報0.46元，升24.32%；中國興業控股（0132）收報0.125元，升22.55%。

下跌異動股，包括，維力生活科技（1703）創上市新低，見0.055元，收報0.055元，跌57.03%；金力集團（3919）平上市低位0.059元，收報0.061元，跌42.45%；核心經濟投資（0339）收報0.146元，跌30.48%；金泰能源控股（2728）收報0.023元，跌23.33%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.34元，收報0.37元，跌22.92%；御德國際控股（8048）收報0.038元，跌19.15%；中木國際（1822）創上市新低，見0.034元，收報0.034元，跌19.05%；未來發展控股（1259）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌18.52%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.137元，跌18.45%；萬城控股（2892）創上市新低，見0.305元，收報0.35元，跌16.67%。

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