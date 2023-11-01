市場雖預期美國聯儲局將不會加息，但表現仍然審慎，觀望議息結果，A股反覆變動不大，上證微升0.14%，深成微跌0.13%，港股表現亦跟隨反覆，收市跌10點，觀望氣氛濃，大市成交亦急降19%，至679億元，見逾兩周低，不過，北水流入則增加15%。內地財新PMI重陷收縮，南水連續第3日流出。