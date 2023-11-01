畢馬威公布第三季度《風投脈搏》報告，亞洲區風險投資共錄得2582宗交易，集資額共203億美元（約1588億港元），投資額較一般歷史水平為低。畢馬威指，儘管今年第三季度全球風險投資表現相對疲弱，但中國風投規模仍穩居亞洲第一，而中國同時亦佔10大風投交易中其中8宗。