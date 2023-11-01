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畢馬威：中國第三季風投集資額1588億元 規模亞洲第一 

畢馬威公布第三季度《風投脈搏》報告，亞洲區風險投資共錄得2582宗交易，集資額共203億美元（約1588億港元），投資額較一般歷史水平為低。畢馬威指，儘管今年第三季度全球風險投資表現相對疲弱，但中國風投規模仍穩居亞洲第一，而中國同時亦佔10大風投交易中其中8宗。

報告指，當中上海積塔半導體集資18.7億美元、洛軻智能 集資10億美元，以及哪吒集資9.69億美元。畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示，大量資金持續流向中國政府長遠戰略的重點領域，例如半導體、潔淨科技及電動車生產。

畢馬威中國香港特別行政區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港的經濟活動受環球市况影響，但其市場的基本面仍然非常健康，金融體系仍然穩定。她續指，政府、監管機構和港交所（0388），亦正不遺餘力在世界各地招徠投資者、基金和機構投資者。

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