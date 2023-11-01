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港9月零售按年升13% 遜市場預期

統計處公布，香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年升13.0%，稍遜市場預期升13.8%。扣除價格變動後，今年9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升10.1%，差過市場預期的10.9%。

今年首9個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升18.6%，零售業總銷貨數量升16.5%。

今年9月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.0%，網上銷售價值的臨時估計為35億元，按年升22.0%。

按零售商主要類別計，今年9月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.3%；電器及其他未分類耐用消費品升1%；其他未分類消費品升34.1%；服裝升41.5%；食品、酒類飲品及煙草升16.5%；百貨公司貨品升12.2%；藥物及化妝品升50.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升9.8%；中藥升14.0%；書報、文具及禮品升%；以及眼鏡店升17.4%。

另外，今年9月超級市場貨品的銷貨價值跌1.3%；汽車及汽車零件跌25.1%；燃料跌19.2%；傢具及固定裝置亦跌15.1%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值在九月按年繼續明顯上升。展望未來，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業；住戶收入持續改善和「香港夜繽紛」等政府多項支援措施亦應提供支持。

 

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