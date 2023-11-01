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理想汽車上月交付4萬輛 增3倍

理想汽車（2015）公布，今年10月公司共計交付新車40,422輛，按年增長302.1%，月交付首次突破40000輛大關。截至2023年10月31日，理想汽車全年累計交付284,647輛。

理想汽車董事長兼行政總裁李想表示，公司連續6個月獲得30萬元以上SUV銷量冠軍，理想L系列持續火爆，其中理想L9連續13個月獲得全尺寸SUV銷量冠軍，理想L7、理想L8連續6個月包攬中大型SUV銷量冠、亞軍。同時，理想L9和 理想L8累計交付量均已突破10萬輛。

截至2023年10月31日，理想汽車在全國已有372家零售中心，覆蓋133個城市；售 後維修中心及授權鈑噴中心315家，覆蓋210個城市。

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