moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

花旗銀行推全新Citi NextGen户口 為高端客户子女開户

花旗銀行推出全新Citi NextGen户口，為高端客户（即Citigold 或Citigold Private Client 客戶）的11至17歲子女，以自己的名義開設個人戶口及扣賬卡，方便子女們於本地或海外輕鬆消費。子女除了可於戶口內設定儲蓄目標，更可透過其手機應用程式隨時隨地學習理財資訊，增進他們的財務管理知識。

對於家長而言，家長可透過手機應用程式了解子女戶口狀况，以及日常消費模式，設定扣賬卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要，Citi NextGen户口更設有鎖卡功能，一旦子女遺失扣賬卡，家長可即時遙距鎖上扣賬卡。

花旗銀行亦引述9月份數字，於高端客戶當中，四分之一的家庭客戶至少有一名子女，顯示對此類銀行服務有一定需求；而據花旗銀行上月公布的「香港千萬富翁調查報告 2022/2023」結果顯示，超過六成千萬富翁子女平均於13歲已擁有自己的銀行戶口，而他們於金融知識測試中，較同輩獲得更好的表現。

其他報道

港9月零售按年升13% 遜市場預期

理想汽車上月交付4萬輛 增3倍

畢馬威：中國第三季風投集資額1588億元 規模亞洲第一 

恒指收市跌10點 觀望議息 成交縮19% 見兩周低 北水流入增15%

匯豐利用代幣化存款革新企業資金管理

【有片：投資王道】美聯儲今晚議息 王弼：可考慮投資短期債券

滬指終止五連跌 收漲0.14%

數碼港昨起舉行「2023數碼港創業投資論壇」旗下社群初創去年集資逾30億

HKTVmall大派總值3億元現金券 每名用戶最少獲派3000元Coupon

澳門10月賭收增400% 勝預期 回復至2019年同期74%

恒大擬以兩上市公司股權還債

HashKey今正式推虛資交易所APP　總交易量累計逾6億美元

京東「雙11」昨晚「百億補貼」 首4分鐘成交額破億元人幣

【有片：埋身擊】滬指料將出現大型上落市 宜採取區間操作

健合首三季收入升11%

半日沽空金額減28% 盈富沽空減41%

日央行宣布計劃外購債 以遏制債息上漲

鍋圈IPO超購3.3倍 一手中籤率19%

於ZA Bank開立營運賬戶 OKX香港：有助申請VATP牌照

恒指半日升6點 科指跌0.3% 海底撈跌10%

「股神」拍檔芒格看好未來20年中國前景 讚比亞迪是「巨大的財富」

OneDegree推家電保養保險 每年保障額最高4萬 自負額每次500元

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 見近兩周低