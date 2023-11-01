對於家長而言，家長可透過手機應用程式了解子女戶口狀况，以及日常消費模式，設定扣賬卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要，Citi NextGen户口更設有鎖卡功能，一旦子女遺失扣賬卡，家長可即時遙距鎖上扣賬卡。

花旗銀行亦引述9月份數字，於高端客戶當中，四分之一的家庭客戶至少有一名子女，顯示對此類銀行服務有一定需求；而據花旗銀行上月公布的「香港千萬富翁調查報告 2022/2023」結果顯示，超過六成千萬富翁子女平均於13歲已擁有自己的銀行戶口，而他們於金融知識測試中，較同輩獲得更好的表現。

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