花旗銀行推出全新Citi NextGen户口，為高端客户（即Citigold 或Citigold Private Client 客戶）的11至17歲子女，以自己的名義開設個人戶口及扣賬卡，方便子女們於本地或海外輕鬆消費。子女除了可於戶口內設定儲蓄目標，更可透過其手機應用程式隨時隨地學習理財資訊，增進他們的財務管理知識。
對於家長而言，家長可透過手機應用程式了解子女戶口狀况，以及日常消費模式，設定扣賬卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要，Citi NextGen户口更設有鎖卡功能，一旦子女遺失扣賬卡，家長可即時遙距鎖上扣賬卡。
花旗銀行亦引述9月份數字，於高端客戶當中，四分之一的家庭客戶至少有一名子女，顯示對此類銀行服務有一定需求；而據花旗銀行上月公布的「香港千萬富翁調查報告 2022/2023」結果顯示，超過六成千萬富翁子女平均於13歲已擁有自己的銀行戶口，而他們於金融知識測試中，較同輩獲得更好的表現。
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