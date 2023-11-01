他指出，現時集團開發的疫苗針主要在小鼠上施用，前後每隔約兩星期施針，施針次數約四至五次。測試顯示，在預防性的研究測試中，與對照組比較，腫瘤生長抑制率分別有76.4%及59.5%。至於在治療相關研究中，與對照組相比，腫瘤生長抑制率亦分別有43.4%及40.7%。這顯示出在動物上的測試，在腫瘤生長抑制率及延長存活期均見效果。

下一步該集團會在疫苗副作用及毒理跟進研發，但是杜健明料涉及成本會較高，並預期需時2年進入人體測試階段，期間亦會研究不同配方，冀作有效測試。若然疫苗開發成功，他預期，所需費用只相當於現時其他肝癌用藥每年動輒要使費12萬美元的三分一。

在推進黑色素瘤疫苗Seviprotimut-L方面，杜健明稱，集團仍然一直研發中，只是因為疫情期間，影響了進度。在推進有關疫苗的臨床三期研究方面，他們正跟進復發的數據，因此需時，目前估計需時四至五年後，便會有具體數據去確定疫苗的實效。至於在開發河豚毒素為基礎的鎮痛藥Halneuron，則仍然處於2B期臨床測試階段，但是要取得中國及亞洲人的測試數據，再比較當中的分別，便有望進入臨床三期測試。內地已經批准他們進行2B期臨床測試，但是他們尚未落實。

副總裁及行政總監余英才表示，集團在推進內地臨床測試時，因為涉及人力、物力投放，因此會待找來適合的合作伙伴後，便會推進有關計劃。集團未尚有十多個癌症疫苗研發項目進行中，料可於未來2至3年進入臨床測試階段。在其他業務發展方面，集團位於澳紐的葡萄園租賃業務，主要租予釀酒商，因此就算內地對澳洲紅酒徵收懲罰性關稅，對集團相關業務影響不大。

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