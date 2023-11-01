有關的消息最先由《華爾街日報》報道，消息傳出後WeWork股價於延長交易時段下跌32%，今年累計跌幅約96%。《華爾街日報》引述知情人士稱，總部位於紐約的WeWork考慮在新澤西依據「破產法第11章」（Chapter 11）聲請破產。WeWork拒絕置評。

WeWork周二曾表示，公司在寬限期即將到期之際，已與債權人達成協議，暫時延後償還部分債務。截至6月底，WeWork長期淨負債達29億美元，長期租賃達130億美元。

2019年WeWork估值一度達470億美元，但隨著投資者對WeWork長期租賃、短期出租的商業模式存有疑慮，亦未能於高位上市，結果集團於2021年大削估值後終於上市，軟銀集團累計投資數百億美元。

包括WeWork的CEO在內的多名高層都先後在今年跳船，WeWork更在8月對其繼續營運的能力提出「重大質疑」。

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