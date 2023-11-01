港鐵（0066）因應瑞典經營的四項鐵路之一並處於虧損中的斯德哥爾摩通勤鐵路，與斯德哥爾摩交通公司達成協議，營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的委託協議將於明年3月2日終止，並移交予新營運商，比專營權所定的2026年終止期提早。港鐵因應要支付退出費連同解決提早終止專營權所涉及的問題，支付額外開支約10億瑞典克朗，涉值7億港元，並將於今年12月31日年結確認有關開支。
港鐵指，斯德哥爾摩通勤鐵路連接瑞典首都和鄰近省份，共有四條鐵路綫，全長247公里、設有54個站，每年接載超過一億乘客。但是該鐵路去年度的營運因營運人員短缺及維修問題而受到影響，並出現虧損。今年首六個月，該鐵路繼續面對當地車長短缺和維修問題等挑戰，自6月後甚至繼續受影響，並一直受到嚴重阻礙，出現列車取消、不按時及延遲。集團亦努力改善其虧損狀況，並探討經營這項業務的最佳方案，及斯德哥爾摩交通公司早前宣布，斯德哥爾摩通勤鐵路委託協議在2026年屆滿後不再續期。
港鐵與當局達成補充協議，最終提早結束專營權並移交新營運商，並支付退出費2.8億瑞典克朗即1.96億港元，及處理業未解決問題的費用約3億瑞典克朗即約2.1億港元。其估計最終在年結入賬的額外開支會達7億港元，當中包括退出費、資產計提撥備、向新營運商無償轉讓資產及撥備。
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