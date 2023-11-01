香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年升13.0%，稍遜市場預期升13.8%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月受颱風及水浸影響，大部分零售店舖被迫暫停營業，上半月銷售情況不算太理想，至下半月中秋節日氣氛濃厚，政府亦舉辦大型慶祝活動，有助吸引遊客訪港帶動銷售。
他表示，去年10月政府放寬部分防疫措施，令基數較高，雖然今年是疫後首個黃金周，不過根據協會調查，受訪公司表示生意額有增加或下跌大約各佔一半，上升的類別主要與遊客市場相關，但仍有9成受訪公司指生意未及2018年10月的表現。
至於政府推出大型活動，他認為有助帶動市民外出消費氣氛，但要全面恢復夜生活仍需要一段時間。他表示，期望大型活動可進一步吸引遊客，推動市民外出，對此仍然審慎正面。
其他報道
長江生命：肝癌雙抗原癌症疫苗針有望兩年後人體測試 料適用症範圍擴大
花旗銀行推全新Citi NextGen户口 為高端客户子女開户
恒指收市跌10點 觀望議息 成交縮19% 見兩周低 北水流入增15%
數碼港昨起舉行「2023數碼港創業投資論壇」旗下社群初創去年集資逾30億
HKTVmall大派總值3億元現金券 每名用戶最少獲派3000元Coupon
澳門10月賭收增400% 勝預期 回復至2019年同期74%
HashKey今正式推虛資交易所APP 總交易量累計逾6億美元