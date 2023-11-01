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零售協會：九成受訪公司指10月生意未及2018年同期

香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年升13.0%，稍遜市場預期升13.8%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月受颱風及水浸影響，大部分零售店舖被迫暫停營業，上半月銷售情況不算太理想，至下半月中秋節日氣氛濃厚，政府亦舉辦大型慶祝活動，有助吸引遊客訪港帶動銷售。

他表示，去年10月政府放寬部分防疫措施，令基數較高，雖然今年是疫後首個黃金周，不過根據協會調查，受訪公司表示生意額有增加或下跌大約各佔一半，上升的類別主要與遊客市場相關，但仍有9成受訪公司指生意未及2018年10月的表現。

至於政府推出大型活動，他認為有助帶動市民外出消費氣氛，但要全面恢復夜生活仍需要一段時間。他表示，期望大型活動可進一步吸引遊客，推動市民外出，對此仍然審慎正面。

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