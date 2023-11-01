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恒隆六大商場聯乘Mox推多重消費獎賞

恒隆（0101）旗下六大商場 包括 Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊及荷李活商業中心呈獻 「hello 無限賞」消費獎賞活動，首度次聯乘虛擬銀行 Mox Bank攜手送出多重消費禮遇，用 Mox Credit 於商場指定食肆消費更享3% CashBack。

11月1日起 Mox 將會突襲 Fashion Walk 百德新街，並準備型格幻視裝置。科技及藝術感十足的「鏡房」，仿照人氣男團成員「Anson Lo」為 Mox 最新拍攝的電視廣告打造，透過光與影的結合，展現出嶄新的視覺效果。11 月 13 日至 30 日期間，現場更有遊戲裝置，Mox 客戶於 Fashion Walk 同日以 Mox Credit 單一消費滿300元，即可免費參與遊戲一次，大獎包括 PS5，其他豐富獎品包括恒隆電子購物禮券、餐飲商 戶電子券、Kapok 禮券及限量版蠟燭等。

Mox 新客戶迎新獎賞：

獎賞一：下載 Mox應用程式並使用邀請碼「MOXHL」成功開立 Mox戶⼝，即可獲贈兩張100元恒隆電子購物禮券。

獎賞二：於成功開戶及 Mox Credit 獲批核後30日內，使用Mox Credit於恒隆參與商場指定食肆累積電子消費滿1,000元或以上，即可額外獲贈1,000元現金獎賞。

Mox 現有客戶消費禮遇

獎賞三： hello 會員使用Mox Credit於同一恒隆參與商場之商戶即日累積電子消費滿1,000元或以上，並於以下換領地點登記，即可獲贈一張100元恒隆電子購物禮券。

獎賞四：hello會員使用 Mox Credit 於恒隆參與商場指定食肆進行合資格電子消費，即享 3% CashBack，而任何消費更可享2%無上限 CashBack。

 

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