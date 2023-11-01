澳門公布2024至2028年經濟適度多元發展規劃，經濟財政司司長李偉農今午在當地出席記者會時表示，六間博彩企業已經於9月份提交明年的工作計劃，料政府在之後60日內會審閱及作最終決定。他指，六間博企在非博彩元素提交的案已於3月獲批，正有序推進，暫時未見延遲的情況。在推動國際客源方面，政府則預計會投放2.35億澳門元。
根據新的規劃，政府表示，在推動幸運博彩承批公司發展具一定規模和吸引力的主題遊樂設施和景點，並加入寓教於樂的元素；透過美食文化推廣專項資助計劃，鼓勵社團舉辦體現澳門獨特美食文化活動。當地計劃將非博彩業增加值的比重，到2028年達到60%，政府累計在科創投入不少於50億澳門元。同時政府鼓勵各地影視單位到當地取景，並製作有澳門元素的影視作品。在發展中醫藥業方面，其除了加強中醫藥大健康產業的招商引資，亦推動至少5項研發成果進入臨床研究。
在金融領域，澳門政府表示，擬適時探討虛擬資產的相關政策，並首度披露，會推動與橫琴結合的深合區的金融市場，與澳門高度開放的金融市場對接，將配合中國人民銀行落實深合區資金「電子圍網」的建設工作。在民生層面，則推動粵澳跨境電子直接繳費系統。其亦擬為科技企業或高校項目團隊提供投融資諮詢服務。港澳兩地亦會爭取直接舖時光纜，減少兩地資訊溝通的時延，甚至研究建設和善用連通海外的數據光纜，增強澳門對外的數據傳輸效率及能力，進一步調低網絡服務收費，降低企業經營成本。
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