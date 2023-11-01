盒馬3家位於深圳口岸附近的門店，包括福田口岸附近的皇庭廣場店、蓮塘口岸的聚福店和深圳灣口岸的香悅里店，上個周末大閘蟹銷量就佔深圳27家門店總銷量四成，盒馬鮮生皇庭廣場店上周日（29日）單日更售出近3,000隻大閘蟹。

盒馬通過其冷鏈物流能力，首批陽澄湖大閘蟹開捕24小時內便運送到深圳、廣州、北京及上海等多地門店開賣。今年盒馬還動用超過20條冷鏈物流路線，運送陽澄湖等多產地大閘蟹到門店，延長大閘蟹供應期至年底。

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