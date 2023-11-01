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盒馬：超過三成大閘蟹銷售客戶來自香港

阿里巴巴（9988）旗下新零售公司盒馬公布，自9月26日起開售首批陽澄湖大閘蟹反應理想，加上港人北上深圳消費熱潮，大閘蟹銷售情況有增無減。盒馬大閘蟹採購負責人李子涵表示，來自香港的消費者對大閘蟹需求極大，盒馬周末連夜加大訂貨量以應付需求，目前超過三成大閘蟹銷售客戶均來自香港，店內有一半顧客選擇買陽澄湖大閘蟹。

盒馬3家位於深圳口岸附近的門店，包括福田口岸附近的皇庭廣場店、蓮塘口岸的聚福店和深圳灣口岸的香悅里店，上個周末大閘蟹銷量就佔深圳27家門店總銷量四成，盒馬鮮生皇庭廣場店上周日（29日）單日更售出近3,000隻大閘蟹。

盒馬通過其冷鏈物流能力，首批陽澄湖大閘蟹開捕24小時內便運送到深圳、廣州、北京及上海等多地門店開賣。今年盒馬還動用超過20條冷鏈物流路線，運送陽澄湖等多產地大閘蟹到門店，延長大閘蟹供應期至年底。

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