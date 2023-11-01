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BC科技旗下OSL聯同嘉實推基金代幣化

BC科技（0863）宣布，旗下全資子公司及持牌的數字資產交易平台OSL Digital Securities Ltd（下稱OSL），與內地主動型資產管理公司嘉實國際資產管理，聯合向證監會提交一份計劃書，旨在嚴格遵守證監會關於代幣化金融產品的監管框架的前提下，探索零售基金產品的代幣化。雙方於最近達成合作備忘錄後，得悉證監會積極支持業界探索零售投資產品的代幣化，雙方繼而合作設計和開發基金代幣產品並形成計劃書，旨在協助香港開創零售金融產品的代幣化時代。

若基金代幣獲得證監會批准，此基金代幣預期將可提供予香港零售投資者。該基金代幣將代表一項在嘉實國際-OSL品牌下，且將由嘉實國際管理的集體投資計劃的份額，而該基金代幣預期將會由OSL獨家提供交易服務。

嘉實國際和OSL通過持續深入的設計和研究，聯合制定了今次基金代幣的計劃書。該集團亦將繼續積極配合證監會探索合規地代幣化金融產品，以確保該基金代幣能夠及時推出市場。OSL和嘉實國際將會繼續在產品創新和監管合規方面展開合作。該集團指，這不僅對嘉實國際和OSL具重大意義，也是香港數字金融發展的一個關鍵時刻。

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