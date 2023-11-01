若基金代幣獲得證監會批准，此基金代幣預期將可提供予香港零售投資者。該基金代幣將代表一項在嘉實國際-OSL品牌下，且將由嘉實國際管理的集體投資計劃的份額，而該基金代幣預期將會由OSL獨家提供交易服務。

嘉實國際和OSL通過持續深入的設計和研究，聯合制定了今次基金代幣的計劃書。該集團亦將繼續積極配合證監會探索合規地代幣化金融產品，以確保該基金代幣能夠及時推出市場。OSL和嘉實國際將會繼續在產品創新和監管合規方面展開合作。該集團指，這不僅對嘉實國際和OSL具重大意義，也是香港數字金融發展的一個關鍵時刻。

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