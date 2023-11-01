該集團指，他們推出的整改措施，包括嚴格落實質量管控體系，當中原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸。廠區監控系統升級為人工智能行為識別監控系統，加強全過程實時有效監控。同時其會強化外包業務人員管理，納入工廠一體化管理，進一步加強培訓並嚴格考核。集團亦成立專項調查組，正在對相關責任單位、責任人的失職行為進行調查，並依規依紀嚴肅處理。至於對已封存的麥芽，他們正在市場監管部門的監督下，對其進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。

青啤強調，歷來高度重視產品質量，建立了完善的產品質量保證體系，此事的發生，其將深刻汲取教訓，舉一反三，認真整改，進一步加大全流程質量管控，確保產品質量，維護青島啤酒的百年品牌聲譽，以實際行動和高質量產品回報廣大消費者對青島啤酒的信任和支持。其表示，目前公司生產經營情況一切正常。