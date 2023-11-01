青島啤酒（0168）因應有外包業務員工在青島啤酒三廠內一運送原料的貨車車廂內小便事件跟進，其指，經平度市聯合調查組調查，涉事外包業務公司青島智和商貿公司裝卸工人崔某某，在有關啤酒廠內一運送原料的貨車車廂內小便，經公安機關調查，崔某某具有故意損毀財物的違法行為，公安機關已對其予以行政拘留。同時，青啤落實整改措施，當中原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸，確保產品質量保證。
該集團指，他們推出的整改措施，包括嚴格落實質量管控體系，當中原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸。廠區監控系統升級為人工智能行為識別監控系統，加強全過程實時有效監控。同時其會強化外包業務人員管理，納入工廠一體化管理，進一步加強培訓並嚴格考核。集團亦成立專項調查組，正在對相關責任單位、責任人的失職行為進行調查，並依規依紀嚴肅處理。至於對已封存的麥芽，他們正在市場監管部門的監督下，對其進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。
青啤強調，歷來高度重視產品質量，建立了完善的產品質量保證體系，此事的發生，其將深刻汲取教訓，舉一反三，認真整改，進一步加大全流程質量管控，確保產品質量，維護青島啤酒的百年品牌聲譽，以實際行動和高質量產品回報廣大消費者對青島啤酒的信任和支持。其表示，目前公司生產經營情況一切正常。