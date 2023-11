議息聲明對美國的經濟評估升級,形容近期的經濟指標顯示,經濟活動在第三季以「強勁的速度」(expanded at a strong pace)擴張,較9月議息聲明形容經濟活動「穩健擴張」(has been expanding at a solid pace)的描述更為樂觀。

美聯儲稱,就業職位增長自今年早前放緩(moderated),這有別於9月形容職位增長在最近幾個月放慢(slowed)。美聯儲重申,就業市場仍保持強勁,且失業率繼續在較低水平,但通脹仍處於高位。

美國第三季GDP按季折合成年率增長4.9%,且9月非農就業職位增長33.6萬個,遠超分析師預期,反映美國經濟在加息環境下的韌性。

議息聲明亦重申,銀行系統「穩健且具有韌性」,不過首次提到「金融和信貸條件雙雙收緊」(Tighter financial and credit conditions),而9月聲明僅形容「信貸條件收緊」可能會對經濟活動、就業和通脹造成壓力。這反映美聯儲對近期美國國債孳息率上升的關注。

美聯儲表示,金融和信貸條件收緊的影響仍未確定,重申美聯儲將繼續高度關注通脹的風險。

美聯儲亦再次表明,將繼續監察新數據對經濟前景的影響。一旦出現可能妨礙通脹目標實現的風險,美聯儲將準備好調整貨幣政策。在考慮額外的政策緊縮程度時,美聯儲將衡量貨幣政策的累計緊縮程度、貨幣政策的滯後性、經濟及金融狀況等。