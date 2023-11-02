moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

聯儲局維持息率不變 符預期 但為未來潛在加息預留空間

美聯儲凌晨公布議息聲明，一如預期連續第2次會議宣布利率按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在介乎5.25厘至5.5厘不變，但為未來潛在加息預留空間。

議息聲明對美國的經濟評估升級，形容近期的經濟指標顯示，經濟活動在第三季以「強勁的速度」(expanded at a strong pace)擴張，較9月議息聲明形容經濟活動「穩健擴張」(has been expanding at a solid pace)的描述更為樂觀。

美聯儲稱，就業職位增長自今年早前放緩(moderated)，這有別於9月形容職位增長在最近幾個月放慢(slowed)。美聯儲重申，就業市場仍保持強勁，且失業率繼續在較低水平，但通脹仍處於高位。

美國第三季GDP按季折合成年率增長4.9%，且9月非農就業職位增長33.6萬個，遠超分析師預期，反映美國經濟在加息環境下的韌性。

議息聲明亦重申，銀行系統「穩健且具有韌性」，不過首次提到「金融和信貸條件雙雙收緊」(Tighter financial and credit conditions)，而9月聲明僅形容「信貸條件收緊」可能會對經濟活動、就業和通脹造成壓力。這反映美聯儲對近期美國國債孳息率上升的關注。

美聯儲表示，金融和信貸條件收緊的影響仍未確定，重申美聯儲將繼續高度關注通脹的風險。

美聯儲亦再次表明，將繼續監察新數據對經濟前景的影響。一旦出現可能妨礙通脹目標實現的風險，美聯儲將準備好調整貨幣政策。在考慮額外的政策緊縮程度時，美聯儲將衡量貨幣政策的累計緊縮程度、貨幣政策的滯後性、經濟及金融狀況等。